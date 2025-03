La JEP realiza esta semana en Tunja audiencia con 34 militares involucrados en falsos positivos

Tunja

Los días 13 y 14 de marzo, en Tunja la Jurisdicción Especial de Paz realizará una audiencia de consolidación de aportes de verdad de 34 comparecientes, 10 de los cuales lo harán de forma presencial y 24 de manera virtual y que han estado involucrados en siete casos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en municipios de Boyacá, Santander y Cundinamarca, cuando pertenecían al Batallón de Infantería No. 2 ‘Mariscal Antonio José de Sucre’ que tiene sede en Chiquinquirá.

El decano de la Facultad de Derecho y Ciencias de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Luis Bernardo Díaz destacó que esa universidad sea sede de tan importante evento que busca esclarecer los hechos del conflicto armado en Colombia.

“A mi me parece de la mayor importancia mencionar que la UPTC, la facultad de Derecho y Ciencias Sociales va a ser la anfitriona para efectos precisamente de desarrollar estas audiencias, para nosotros es muy importante la defensa de la JEP y desde luego que brille la verdad en estos casos”.

Los 34 comparecientes transitan la ruta no sancionatoria de la JEP, en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, al no ser seleccionados como máximos responsables en dichos crímenes, pues, si bien, participaron en los hechos, no tuvieron un rol decisivo ni de liderazgo en el diseño o la puesta en marcha del plan criminal o en la definición y ejecución de los patrones criminales definidos por la JEP.

La ruta no sancionatoria es la vía que les permitirá a estos comparecientes resolver su situación jurídica de forma definitiva, respondiendo a los derechos de las víctimas.

Pero, para acceder a este beneficio los comparecientes deben hacer aportes de verdad que satisfagan las demandas de las víctimas, reconocer responsabilidad de los hechos en los que hayan participado y contribuir con acciones restaurativas que apunten a enmendar el daño causado a las víctimas y a sus comunidades.

Las audiencias se realizarán en la sala adecuada para tal fin en la facultad de derecho y en un auditorio del edificio administrativo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja.