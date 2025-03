Diligencia de Personería de Tunja generó conflicto entre la jurídica Catastral y la jefa de Gabinete

Tunja

A través de redes sociales, se conoció la denuncia de Maira Gómez, la jefa de la Unidad Jurídica Catastral de Tunja, en contra de la jefa del Gabinete Municipal, Érika Soler, quien al parecer, la amenazó de muerte en medio de una diligencia preventiva de la Personería de Tunja, después de un altercado en el que no se le permitió a Soler grabar lo que iba a responder la jurídica de catastro.

Caracol Radio habló con Maira Gómez y relató que ha venido denunciando, a través de redes sociales, de la Fiscalía y los entes de control, sobre este incidente que se presentó el jueves 6 de marzo en las oficinas del Departamento Administrativo de Gestión Catastral Multipropósito: «estábamos en medio de una diligencia preventiva por parte de la personería que llegó a las oficinas de Catastro. Primero, lo que he mencionado es que no querían que fuera yo quien recibiera la diligencia por parte de la directora (Martha Viviana Moreno Urrea), quien procedió a llamar a la jefe de gabinete y a la jurídica de la alcaldía. Sin embargo, la Personería ordenó que la que conocía el asunto y por competencia teníamos que atenderla directamente ella y yo. Entonces, procedimos a entrar en la diligencia».

Sobre el hecho, relató que tan solo hacía dos minutos que había empezado este procedimiento, cuando supuestamente Erika y la directora Jurídica de la Alcaldía, ingresaron de forma agresiva, grabando, a este Departamento. «En efecto, tiene también una grabación donde se evidencia el actuar como agresivo con el que ellas ingresaron y desde el que se puede ver que ellas querían detener la diligencia o querían que no se llevara a cabo y que no fuera yo quien hablara. Eso fue en un lapso de tres minutos en el que ella empezó a discutir, donde ella manifestaba que tenía que estar presente y que además iba a grabar».

En ese momento, dice Gómez, los delegados de la Personería le indicaban que no se podía grabar porque por procedimiento de ellos, ya lo estaban haciendo. «Ella, indignada, les contestaba que le mostraran la norma en la cual decía que no se podía y empezaron ahí como a discutir. Por un lado, yo tenía a la directora de Catastro y a la jurídica de la alcaldía gritándome, entre otras cosas, y por el otro lado tenía a Érika quien me estaba preguntando que yo qué hacía y que yo por qué tenía que estar ahí».

Uno de los personeros se levantó a intentar sacarla, le abrió la puerta y ahí fue donde Érika Soler, al parecer, empezó a señalar a Maira Gómez y le decía «listo, listo» y cuando estaban cerrándole la puerta «ella hizo un gesto con la mano y se la llevó hacia el cuello y me hizo el gesto y me dijo listo», afirma la jefa de la Unidad Jurídica Catastral.

Para ella, ese es el momento en el que se manifiesta la amenaza y los personeros delegados actuaron, según lo que narró Gómez, que eso estaba grabado al parecer por Google Meet donde aparentemente está toda la evidencia de lo ocurrido.

A pesar de ello, se llevó a cabo la diligencia preventiva que atendió Maira Gómez a pesar del cuestionamiento de Érika Soler: «rendí mis declaraciones y fue pues tan tenso el momento que yo tuve que parar dos veces porque me sentí muy asustada y media diligencia la di llorando».

La jefa de la Unidad Jurídica Catastral ya se dirigió a la Personería Municipal a poner la respectiva denuncia y desde allí hicieron las labores de oficiar a la Fiscalía. «Al día siguiente, yo me dirigí también a la Fiscalía, puse el denuncio y pues hoy todo el material probatorio lo tiene tanto la Personería como la Fiscalía».

¿Por qué estaba la Personería?

El ente de control inició está diligencia preventiva porque se han presentado denuncias y solicitudes frente al proceso de actualización catastral: «soy quien proyecta todos los estudios previos del área contractual de catastro. Entonces por esa razón era yo la persona indicada para acompañar esta diligencia y básicamente fue por este contrato que se presentó toda la situación», recalcó la funcionaria de Catastro.

Esta era la primera vez que iban a adelantarlo allí en la oficina directamente, aunque también han requerido información por escrito. Hay que decir, eso sí, que hasta el momento ese contrato aún no se ha asignado porque están los borradores y por eso fueron a verificar todo lo que se ha desarrollado en el marco del contrato.

¿Ha recibido alguna sanción por el altercado?

«Yo aprovecho el espacio porque desde que se nombró a la nueva directora, pues ella y yo no hemos tenido la mejor relación, porque ella me ha anulado en la oficina, digamos que me saltan todos los procedimientos y después de que pasó la diligencia, por ejemplo, yo estaba firmando unos certificados de insuficiencia y pues tenía abierta en la pantalla del computador el oficio con la firma de ella y mi firma va debajo del nombre de ella. Pasó por mi lado y bruscamente me dice “espero que no me estén falsificando mi firma, alterando mi firma”. Posterior ya me entregó un papel sobre un permiso que tuve que radicar el martes por una situación familiar y ella pasó y me lo tiró y eso pasó 20-30 minutos después de que se recibió la diligencia. Escuché o me manifestaron entre pasillos que ya había solicitado mi traslado porque pues yo soy personal de planta, entonces la verdad hoy no me han notificado nada oficialmente, pero pues claramente el ambiente que yo estoy viviendo hoy en la oficina, es horrible, y pues digamos que yo lo asumo y lo enfrento pero pues no es lo que debería estar pasando».

Caracol Radio se comunicó con la jefa del Gabinete Municipal, para conocer su versión de los hechos e indicó que en el transcurso de la mañana dará sus declaraciones.