Estas serían las razones por las que al parecer salió el director de catastro de Tunja

Tunja

Una tormenta de controversia hay en la Alcaldía de Tunja, centrada en el alcalde Mikhail Krasnov. Al parecer, las acusaciones apuntan al direccionamiento en la adjudicación del contrato de actualización catastral, valorado en $10 mil millones. La renuncia del director de Catastro, Giusseppe Malagón, quien se habría negado supuestamente a firmar el contrato por modalidad de contratación directa, habría destapado una serie de aparentes irregularidades que involucrarían a varios funcionarios de la Administración Municipal.

Las sospechas apuntarían a que el alcalde Krasnov presuntamente estaría favoreciendo a la empresa Analítica Catastral S.A.S. SEM, con sede en Bogotá, para la adjudicación del contrato. Esta empresa, que ya ha realizado trabajos similares en Floridablanca (Santander) y Soacha (Cundinamarca), habría presentado una propuesta económica por $ 9.900′325.000, siendo convenientemente la más barata de los oferentes.

En Caracol Radio consultamos con Juan Manuel Álvarez, abogado de urbanismo, tierras y ordenamiento territorial en Santander, sobre el proceso de actualización catastral y cómo le fue a Analítica Catastral en Floridablanca: «las actualizaciones catastrales son una obligación para todos los municipios del país y Tunja no es la excepción. El alcalde debe poner al día los avalúos que es un valor entre el 60 y el 100 % del avalúo comercial de los inmuebles; además poner a andar, y en regla, la implementación de metodología de catastro multipropósito que sirve como instrumento de financiación y de planeación del territorio. En el caso acá de Santander, tenemos dos situaciones icónicas: la primera fue en Bucaramanga, es una situación sui generis en el país, teniendo en cuenta que viene de una suspensión del Tribunal Administrativo de Santander y se aplicó cinco años después de la elaboración de los estudios, lo que ha causado bastantes problemas en la ciudad. El segundo fue en Floridablanca, donde tienen una de las tarifa más altas del país, claramente cuando se incrementan los avalúos con esas tarifas tan altas, se genera una inconformidad total por parte de los contribuyentes. Como tal el proceso catastral de actualización requiere de revisiones puntuales e individuales, siempre estos procesos tienen un margen de error, es normal, por eso pueden solicitar la revisión del avalúo si no se adecúa a esa regla entre el 60 y 100 % del avalúo comercial. El proceso que se hizo está bien pero el problema ya está en la tarifa y eso ya no depende del operador catastral (que fue Analítica Catastral S.A.S. SEM). Espero que en Tunja se haga un buen proceso, pero yo creo que ya se tiene mucha experiencia en el tema para minimizar riesgos (por parte de esta empresa)».

En lo que ha conocido Caracol Radio, se cuestionaría la experiencia de la empresa y señalarían que el valor del contrato estaría inflado en comparación con otros municipios donde ha trabajado.

La polémica también se intensificaría con las denuncias de presión a funcionarios, supuestamente para contratar personal que no cumpliría con los requisitos para el Departamento Administrativo de Gestión Catastral Multipropósito. Se señalaría a Angie Paola Ríos, ingeniera catastral cercana al alcalde, quien parece que habría incumplido un contrato en el 2024 al no cumplir con 46 actividades de este, como una de las personas a las que se buscaría favorecer. La Administración estaría modificando el manual de funciones para acomodar su perfil y contratarla para el proyecto de actualización catastral, a pesar de su falta de experiencia.

Otro aspecto que también llama la atención es que se habría hecho la modificación del Manual de Funciones, para poder contratar a la nueva directora de este departamento, Martha Viviana Moreno Urrea, porque no cumplía con los requisitos solicitados inicialmente para este cargo. Esta modificación se hizo mediante el Decreto 0076 del 25 de febrero del 2025, un día antes de que fuera designada por el alcalde Krasnov.

La oficina de contratación de la Alcaldía, a cargo de Luz Mila Acevedo Galán, también estaría involucrada en estas presuntas irregularidades. Se acusaría al alcalde y a la jefe de Gabinete, Erika Soler, de presionar a la jefe de la Unidad Jurídica Catastral, Maira Alejandra Gómez, para adelantar estudios previos de personal cercano a la Administración. Además, se denunciaría que la Alcaldía estaría dilatando la contratación de personal necesario para el funcionamiento de la oficina de catastro, mientras que sí estaría adelantando la contratación de personas cercanas a la jefe de Gabinete, que no tendrían el perfil adecuado, todo encaminado aparentemente por Acevedo Galán.

El proceso de actualización catastral, que abarca aproximadamente 96.000 predios, se encontraría en una fase de planeación, según la Alcaldía. Sin embargo, la renuncia de Giusseppe Malagón y un derecho de petición interpuesto por el representante a la Cámara, Pedro José Suárez Vacca, para conocer en qué va la actualización, habrían generado incertidumbre y retrasos en el cronograma establecido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). El incumplimiento de este cronograma podría acarrear sanciones y multas económicas para el Municipio.

La Alcaldía de Tunja se encuentra en el ojo del huracán, con acusaciones de supuesta corrupción y direccionamiento en un contrato clave para el desarrollo de la ciudad. La transparencia y la legalidad del proceso de actualización catastral están en entredicho.