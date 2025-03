Tutela a favor de hinchas del Deportes Quindío para exhibir pancarta en contra de la Dimayor

Armenia

Recordemos que se han registrado situaciones al interior del Estadio Centenario de la ciudad debido a la exposición que realizaron hinchas del Deportes Quindío de una pancarta con el mensaje “11 años en la B con ganancias de la A” adicional al escudo de la Dimayor y la palabra cómplices lo que generó en dos encuentros deportivos la suspensión.

Frente a la polémica que surgió la barra Artillería Verde Sur decidió interponer una acción de tutela frente a lo que consideraban vulneración del derecho a la protesta y es así como un Juez en Armenia les da la razón.

El fallo ordena a la Dimayor y a la Policía Nacional que a los partidos y estadios de fútbol donde acuda el colectivo “ARTILLERÍA VERDE SUR” y sus adeptos se les permita el porte, ingreso y exhibición pública de la pancarta.

Al respecto en primer lugar se refirió Omar Ortiz líder de Artillería verde Sur: “Como muchos saben, hemos sido objetivo de represalias inasequibles por parte de la Dimayor y de la Policía Nacional, simplemente por expresar pacíficamente nuestro sentir a través de una pancarta. Nosotros consideramos que esta acción constituye una clara vulneración de nuestro derecho a manifestar nuestras opiniones. Por ello interpusimos una acción de tutela buscando la protección de este derecho fundamental consagrado de nuestra Constitución. Hoy les informo que el juez primero municipal de Armenia, Quindío ha fallado a nuestro favor tutelando nuestro derecho a la libre expresión de manera clara y contundente”.

“Eso significa que se nos permitirá mostrar nuestro mensaje sin temor a censuras o confiscación. Los partidos de fútbol no podrán ser suspendidos por la presente ni nuestra legítima expresión. No se podrá utilizar la fuerza para impedirnos mostrar nuestra pancarta. La Policía Nacional tiene la orden de cesar cualquier uso de la fuerza para ejercer el retiro de los miembros de la artillería del sur que porten esta pancarta. Esta sentencia conoce, como siempre hemos sostenido que nuestra manifestación es una expresión válida y pacífica de nuestro sentir como hincha del Deportes Quindío”, indicó.

En ese mismo sentido se pronunció Juan David Bermúdez otro de los hinchas del Deportes Quindío: “Como siempre lo dijimos y lo sostenemos, es una protesta totalmente pacífica. Desafortunadamente los manejos que ha habido en el estadio es porque la policía ha querido llegar a violentar esa protesta, La Policía está para garantizarle a colombiano sus derechos, pero aquí nos dan la razón y es que nada ni nadie está por encima de la Constitución Política de Colombia”.

Finalmente, el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Andrés Buitrago informó que la solicitud que realizaban los hinchas estaba encaminada a tutelar el derecho a la libre expresión toda vez que se ha visto coartada cuando sacaban el trapo en la tribuna norte del estadio centenario de la ciudad.

Explicó que la consideración por parte de la administración municipal está encaminada a que la pancarta no contiene palabras ofensivas o que inciten a la violencia lo que no entorpece un encuentro deportivo por eso no se ha generado sanción a la barra.

Reconoció que en los partidos Deportes Quindío- Cúcuta Deportivo y Deportes Quindío- Internacional de Palmira el árbitro decidió suspender el encuentro hasta tanto no retirarán este elemento lo que desencadenó en el ingreso de la fuerza que considera fue una decisión desacertada.

Añadió que las directivas del Deportes Quindío decidieron que el próximo partido del domingo 9 de marzo en el Estadio Centenario de la ciudad sea a puerta cerrada, sin embargo, con este fallo consultarán si se mantiene o no la medida.