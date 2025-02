Cinco personas lesionadas dejó enfrentamiento en partido del Deportes Quindío y Cúcuta Deportivo

Armenia

El partido entre el Deportes Quindío y el Cúcuta Deportivo en el estadio Centenario de Armenia por la tercera fecha del Torneo BetPlay, fue interrumpido a raíz de incidentes en la tribuna entre algunos hinchas y miembros de la Policía.

La razón de la afectación tiene que ver con una pancarta que mostraron los hinchas del Deportes Quindío en contra de las directivas por continuar en la B, es ahí cuando se desata la confrontación.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Andrés Buitrago informó que debido a un mensaje en una pancarta dirigido a la Dimayor el juez de campo decidió suspender el partido hasta tanto no lo retirarán, pero no se logró por lo que la Policía realizó la intervención correspondiente para brindar las garantías.

“Tuvimos partido Deportes Quindío y Cúcuta deportivo en el Estadio Centenario, donde desafortunadamente tuvimos alteraciones al orden, donde desafortunadamente con ocasión de una pancarta, un trapo como le llaman los hinchas que sacaron en la tribuna norte del Estadio Centenario donde tenía el escudo de la Dimayor y un mensaje alusivo al equipo Deportes Quindío. Con ocasión a esto, el juez de campo decide suspender el partido hasta tanto no se retire esto por considerarse eh no permitido por la Dimayor. Frente a esto y frente al diálogo establecido con los hinchas para que retiraran este elemento de la tribuna, no se logra el retiro del elemento de la tribuna, por lo tanto, la Policía Nacional procede a hacer una intervención inicialmente con la unidad de diálogo y posteriormente con el UNDMO”, informó.

“Muy desafortunado que un evento y una tarde, una jornada que esperábamos que fuera una jornada no solo deportiva, sino familiar también de buenos resultados para el deporte pues terminó desafortunadamente en una confrontación, en una trifulca en este sector con ocasión de este mensaje, hace la intervención la Policía Nacional buscando brindar las garantías para que puedan jugar de nuevo o continuar con el juego entre el Deportes Quindío y el Cúcuta Deportivo”, mencionó.

Lamentó el hecho donde finalmente resultaron heridos tres hinchas, una persona de logística y otra de la fuerza pública.

“De resultado de esto terminan tres hinchas lesionados, una persona de logística y una persona por parte de la fuerza pública también lesionada. Una sola persona fue trasladada hasta centro asistencial, el resto fueron atendidos en el sitio, pero pues muy triste que terminemos nosotros en una Trifulca en este en este encuentro deportivo en el estadio Centenario”, puntualizó.

El partido culminó con el marcador en contra para el equipo cafetero, perdiendo 1 a 0.