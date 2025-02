La pancarta de la discordia, hinchas aseguran que lideraban protesta pacífica en estadio de Armenia

Armenia

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia el tema central fueron los hechos que se presentaron en las últimas horas ayer domingo 16 de febrero exactamente en el Estadio Centenario de Armenia, en la tribuna donde normalmente se hace la barra de Artillería Verde en la que ayer expusieron varios carteles y tifo y camisetas y banderas.

Una muy bonita por demás que quiero destacarla aquí antes de entrar en materia en la que se hacía alusión a Roberto Urruti y a Daniel Tilger y a los barristas y habla precisamente de ese sentimiento que tienen los hinchas del Deportes Quindío.

La pancarta el florero de Llorente

El partido entre Deportes Quindío y el Cúcuta Deportivo comenzó y de desafortunadamente el Deportes Quindío le hicieron un gol muy ligero y luego vino la protesta que vienen haciendo algunos hinchas del Deportes Quindío hace rato por lo que viene pasando con el manejo directivo por parte del Deportes Quindío.

y es esta pancarta que ya es tendencia incluso nacional se lee “11 años en la B con ganancias de la A, más el escudo o el dibujo de la Dimayor y la palabra cómplices” que es lo que ha sido, como se dice en redes sociales, el florero de Llorente por medio del cual después, pues desafortunadamente se terminó este en este enfrentamiento entre la Policía y los aficionados.

Camilo Gil, hincha del Deportes Quindío y que estuvo presente en la tribuna manifestó “No hago parte directamente de la artillería, si soy un aficionado de toda la vida que su mamá y su papá los llevaron desde muy pequeño a ver el deporte Quindío y siente el equipo como propio, porque como quindiano que soy, amo esos colores y cada vez que puedo voy a la barra norte con mi novia o con amigos a alentar al equipo, porque no solamente es artillería la que hace presencia allá, sino un cúmulo de hinchas que aman al Deportes Quindío.

¿Qué pasó?

El día de ayer, pues cuando se presenta la bandera que hace que pues digamos que es florero de Llorente como lo presentaban de 11 años en la B con ganancias de la de la A, pues automáticamente viene la policía de una manera violenta a exigir que bajen el trapo.

Por órdenes de quién no lo sabemos, seguramente de la Dimayor con complicidad pues de la policía con órdenes de quién fue los que le dieron la autorización de ingresar a la tribuna norte.

Y agregó “No había cantos antirracistas, no había violencia, no habían amenazas de muerte, simplemente había una protesta pacífica en la tribuna norte, en la cual el Esmad o ahora en UNDMO ingresó violentamente a quitar el trapo. Violencia, ¿con qué responde? Con más violencia. Ingresaron con bolillos a quitar el trapo y los artilleros que hicieron, pues no lo van a permitir.

Lo que conllevó eso a un desmadre y se salió de las manos que, con diálogo y con respeto y con otra manera de proceder, hubiera sido diferente. Hay que decir algo. Algunas personas de algunos miembros de esta unidad de la Policía ingresaron con ganas de acabar con todo, como de matar, a acabar con todo, mientas que otros ingresaron pacíficamente a detener lo que se estaba sucediendo, pero no respetaron absolutamente nada, con bolillos, con gases lacrimógenos, con bombas de estruendo, atacaron a todo el mundo y no vieron que habían mujeres embarazadas, habían menores de edad, habían mujeres y habían personas que simplemente estamos disfrutando el partido y estábamos levantando nuestra voz de protesta por esa dirigencia que nos tiene jodidos y pues cada vez de mal en peor.

La policía en el informe y el mismo secretario de gobierno en la entrevista dice que inicialmente fueron a hablar y decirles que quitaran la pancarta y los Hinchas dijeron que no. Si fue así o no fue así. Fue así, porque hasta el mismo secretario de gobierno estuvo presente durante todo, durante todo el proceso. A eso hay que destacarlo, estuvo en la tribuna. Pero ¿qué pasa?

Es que ¿cómo más hacemos valer nuestra voz como como hinchada? Tenemos que hacernos notar. Es muy es muy frustrante y muy triste que seamos tendencia nacional porque la policía entró a la tribuna a quitar un trapo, porque la protesta pacífica que se dio en el estadio es con bombos, con redobletes, con cánticos y con banderas.

Desahogo del hincha

Y nosotros, con este Deportes Quindío, estamos mamados de esa corrupción que se vive dentro la Dimayor y esa corrupción tan grande que tiene Hernando Ángel en el Deportes Quindío, porque un equipo pequeño con la historia va cada vez peor. No hay refuerzos. No hay gente de jerarquía, el equipo no demuestra gana y el director técnico simplemente en su en su pospartido dice, “es una papa caliente que ahora me toca aquí asumir a mí. No, venga. Pero es que dónde está él exigiendo refuerzos de jerarquía para poder ascender. No lo hay. No lo hay.”

Camilo Gil, hincha del Deportes Quindío y que estuvo presente en la tribuna, ya estamos mamados, estamos cansados de que el Deportes Quindío, recibió 1 millón de dólares, lo mismo que se gana un equipo como nacional, América, millonarios, mientras tanto el Deportes Quindío recibiendo este dinero en la B y sin jugadores de jerarquía, pero todo sería diferente si la directiva estuviera en su proyecto deportivo a ascender o por lo menos estar en primera, como lo merecemos, pero no, cada vez traen argentinos, traen paraguayos de segunda y tercera división, ¿a qué? Porque no marcan la diferencia. El equipo está perdido, no hay una demostración de querer hacer algo por este departamento, porque juegan cada año con las ilusiones de los de los hinchas, cada año es lo mismo.

Entonces no hay respuestas. Y la protesta pacífica se tiene que hacer valer. Los trapos siempre van a estar porque solo falta, como dicen los artilleros, que no nos dejen alentar.

Protesta pacífica de los hinchas

Estábamos haciendo una protesta pacífica con bombos, con redoblantes, con cantos y con trapos, ¿por qué? Es que la protesta no es ni siquiera contra la policía, no es contra los coordinadores del evento del Deporte Quindío, porque ellos están cumpliendo una labor. La protesta es contra el directivo y contra la Dimayor.

Eso es lo que nosotros hicimos, pero yo ahorita le hago una pregunta, si el Esmad ingresa violentamente a quitar un trapo, ¿esos pelados cómo van a reaccionar? Con violencia. ¿Cómo van a ¿Con qué esperan? Que sean respondidos con abrazos y saludos, ¿no? Eso no es así, si ellos ingresan violentamente iban a echar a beber los ánimos, pues como van a responder. Y muchos policías, la verdad, fueron muy groseros e irrespetuosos porque al que se les atravesara, le pegaban, lo quitaban, lo empujaban. Entonces, eso no es el modo de atender digamos que estas situaciones.

La barra está estigmatizada

Además, hay una estima social muy grande frente a la hinchada del Deportes Quindío, porque siempre les dicen, “Esa hinchada es esos artilleros y ese estigma social, nosotros como quindianos lo tenemos que borrar porque somos hincha de un equipo, somos apasionados por el fútbol y queremos que nuestro equipo que representa nuestra tierra sea grande, eso es lo único que queremos”

Mensaje del hincha

Porque estamos mamados, cansados de la misma huevonada cada año, no va a más. Ya es hora de que verdaderamente nos unamos en pro de sacar este equipo de adelante, que dejen de estigmatizar a los hinchas del departamento, que dejen de estigmatizar a los artilleros y que se unan en la voz de rechazo para que esa directiva verdaderamente o salga o invierta, pero es que eso es algo que todos debemos de hacer juntos como quindianos debemos de hacer valer nuestro escudo y nuestro equipo.