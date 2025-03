Katherine Miranda responde a críticas tras filtración de chat con Armando Benedetti

Colombia

La representante a la Cámara Katherine Miranda se refirió a la filtración de un chat con el ministro del Interior Armando Benedetti, un dialogo cercano que ha desatado reacciones en redes sociales.

La conversación fue publicada por el periódico El Espectador, el mismo día que Miranda firmó una carta junto a otras congresistas rechazando el nombramiento de Benedetti por sus denuncias de presuntas violencias basadas en género.

A través de la red social X, Miranda aseguró “Sería incoherente no condenar la presunta violencia de género solo porque conozco a Armando Benedetti. Puedo mantener un trato cordial con alguien a quien conozco hace años por su paso por el Congreso y, al mismo tiempo, tener la convicción de rechazar su nombramiento”.

En otro pronunciamiento la congresista aseguró que hace más de tres años no veía al ministro: “cuando llegó a la plenaria llamó para saludarme y me escribió que dónde estaba para saludarme. Yo le pedí claramente que no me saludara, muchísimo menos en el contexto en el que estábamos”, agregó.

Sin embargo, aseguró que en esa misma comunicación le notificó que firmaría una carta de rechazo a su nombramiento.

“Yo puedo perfectamente tener un trato cordial con Armando Benedetti y al mismo tiempo rechazar su nombramiento ante presuntos hechos de violencia intrafamiliar”, concluyó.