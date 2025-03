“Nunca encontré grupo político tan lleno de traición y oportunismo”: Petro sobre Katherine Miranda

Colombia

Tras filtrarse una conversación en WhatsApp, en donde la congresista Katherine Miranda le pedía al nuevo ministro de Interior, Armando Benedetti, no saludarla en público debido a que “tienes todos los medios encima”, el presidente Gustavo Petro cuestionó el “oportunismo” que, a su juicio, tendría la parlamentaria del Partido Verde.

“Mi experiencia personal en el contacto, ya por largos años, con la facción de la derecha bogotana, que se camufló de progresismo para sacar votos, se reduce a pocas palabras: Nunca encontré un grupo político tan lleno de traición y oportunismo”, manifestó el jefe de Estado en su cuenta de X.

Y es que Miranda pasó de ser hasta jefa de debate de la campaña ‘Petro Presidente’ en el 2022, a ahora ser una de las principales voces de la oposición al gobierno en la Cámara de Representantes.

Esta ruptura entre el ejecutivo y la congresista empezó desde que fue el Pacto Histórico y no la Alianza Verde, el partido que se hizo con la presidencia de la Cámara en la primera legislatura. Posteriormente se fue intensificando con decisión del Gobierno que Miranda cuestionó y hasta cuando se apoyó a Jaime Raúl Salamanca para que le compitiera a Miranda la presidencia de la Cámara en el tercer año.

La representante se refirió a la polémica que generó la filtración del chat con Benedetti, señalando que “lo conozco desde hace varios años en el Congreso y he trabajado con él en varios proyectos de ley. Sin embargo, hace tres años que no lo saludo. Aquel día me llamó para saludarme y le respondí que no lo hiciera. Además, le notifiqué que firmaría la carta de rechazo a su nombramiento”.