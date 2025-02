El Ministerio de Defensa descartó el traslado del Batallón San Mateo al municipio de La Virginia

Se conoció que en una carta recientemente enviada al Concejo de La Virginia, en respuesta a las reiteradas indagaciones de los ediles por este proyecto, desde el Ministerio de Defensa, manifestaron que no están interesados en construir un nuevo batallón, y que no es prioridad del actual Gobierno Nacional.

Esta noticia que cierra las posibilidades a que en el actual predio donde se encuentra el Batallón San Mateo, en la ciudad de Pereira, sea construido un gran parque, pulmón verde para el disfrute de la comunidad, fue confirmado por el concejal de La Virginia, Luis Fernando Cano.

“Yo me salí de los escenarios locales para buscar respuestas de orden nacional y conocer que pensaba el Gobierno Nacional con respecto a las 438 hectáreas que tiene de la Hacienda Miralindo, supuestamente para la reubicación del Batallón de Artillería San Mateo; nos contestó el Ministerio de Defensa, pero ya nos anticiparon que definitivamente no hay batallón, no está dentro de los planes estratégicos ni nada ese batallón”, dijo el edil.

Ante este panorama, se conoció que el próximo 24 de febrero se realizará una sesión plenaria del Concejo de La Virginia, al cual asistirá un alto funcionario del Ministerio de Defensa, con el que se abordará la posibilidad que de los terrenos de Miralindo, que estaban destinados para el traslado de la base militar, se pudiera entregar al municipio para hacer desarrollos locales.

Play/Pause Luis Fernando Cano, concejal de La Virginia 00:47 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Recordemos que en el mes de agosto del 2024, tras la visita del viceministro de Estrategia y Planeación, Luis Edmundo Suárez, delegados del Ejército Nacional, los congresistas de Risaralda Carolina Giraldo y Alejandro García, y el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, al batallón, ya se había anunciado que este no sería trasladado.