A qué hora debe cenar un adulto de 50 a 70 años: Harvard dio la respuesta y razones médicas

Es importante que usted respete los horarios de las comidas y sea muy organizado al respecto, para mantener un equilibrio en su metabolismo y optimizar su digestión.

Debe tener en cuenta que su cuerpo sigue ritmos circadianos que regulan procesos como la secreción de hormonas, la digestión y el gasto energético.

Cuando usted come en horarios regulares, ayuda a sincronizar estos ritmos, mejorando la absorción de nutrientes y reduciendo el riesgo de enfermedades metabólicas como, principalmente, la diabetes.

Adicionalmente, mantener horarios regulares para las comidas contribuye a un mejor control del apetito y previene el consumo excesivo de calorías.

Tenga en cuenta que cuando usted come sin un horario fijo, aumenta la probabilidad de experimentar hambre. Esto puede llevar a consecuencias poco saludables, como el consumo excesivo de carbohidratos refinados o grasas saturadas.

Asimismo, comer en horarios predecibles mejora la función digestiva, evitando problemas como el reflujo gastroesofágico o la indigestión.

Además, permite un mejor control de los niveles de glucosa en la sangre, lo que es relevante para prevenir picos de insulina, evitar la fatiga y el aumento de peso.

¿Por qué debe cuidar los horarios en los que come si tiene entre 50 y 70 años?

En este rango de edad, respetar los horarios de comida es esencial para mantener la estabilidad metabólica y prevenir complicaciones de salud.

Con el envejecimiento, la digestión se vuelve más lenta debido a la reducción en la producción de enzimas digestivas y ácidos gástricos.

Por ende, comer a horas regulares facilita la absorción de nutrientes esenciales, como el calcio y la vitamina B12. Esto evita deficiencias que pueden resultar en osteoporosis o anemia.

De esta manera, hay que resaltar que la regulación del azúcar en sangre se vuelve más delicada en esta etapa. Comer en horarios fijos puede ayudar a prevenir hipoglucemias o picos de glucosa, especialmente en personas con diabetes o resistencia a la insulina.

Por otra parte, contribuye al tránsito intestinal, lo que permite reducir el riesgo de estreñimiento, que es común en adultos mayores, por la disminución de la motilidad intestinal.

Al mantener horarios regulares, evita desbalances en la producción de hormonas como la grelina y la leptina, que regulan el hambre.

¿En qué horario se recomienda cenar si tiene entre 50 y 70 años?

Estudios de la Universidad de Harvard, como la investigación publicada en ‘Cell Metabolism’ por Scheer, Saxena y Garaulet, así como el trabajo de Hassan S. Dashti en ‘The American Journal of Clinical Nutrition’, explican que cenar temprano, entre las 5:00 de la tarde y las 7:00 de la noche, ofrece múltiples beneficios para la salud, principalmente en adultos entre 50 a 70 años.

Es importante acotar que cuando usted come a esta hora contribuye a regular el metabolismo. Además, este horario se alinea con el ritmo circadiano del cuerpo, lo que promueve una mejor regulación de las hormonas del apetito y reduce el riesgo de almacenamiento excesivo de grasa.

Por su parte, la publicación ‘Timing of Food Intake: Identifying Contributing Factors to Design Effective Interventions’, que incluye investigadores de Harvard y el Brigham and Women’s Hospital, señaló que cenar tarde está relacionado con mayor riesgo de obesidad, intolerancia a la glucosa y alteraciones en el metabolismo energético.

En adultos mayores, estos efectos pueden ser más pronunciados debido a la disminución de la eficiencia metabólica con la edad. Además, estudios en ‘The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism’ indican que cenar temprano mejora la calidad del sueño y la salud cardiovascular.

Cuando usted come tarde, interfiere con la producción de melatonina y afecta el descanso nocturno, lo que impacta negativamente su regulación del azúcar en sangre y el metabolismo.

También se ha demostrado que la termogénesis inducida por la dieta es menor en la noche, por ende, se facilita el almacenamiento de calorías en forma de grasa.

Finalmente, se recomienda una cena ligera antes de las 8:00 de la noche para mejorar la salud metabólica y promover un descanso reparador.