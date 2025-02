¿Están en vilo las exportaciones de calzado santandereano a Estados Unidos?

Bucaramanga

Wilson Gamboa, presidente de la Asociación de Industriales del Calzado y Similares (Asoinducals) alertó sobre la crisis que vive el sector económico más importante en Santander.

Dijo que el Ministerio de Comercio los tiene con incertidumbre al no informar cómo están los diálogos con Estados Unidos este año.

Afirmó que el Gobierno Nacional se ha reunido con sectores empresariales, para evaluar las decisiones a tomar en caso de que sí haya un incremento abismal en los aranceles.

Inquietud que ha provocado que empresarios detengan sus exportaciones de la industria de calzado y cuero santandereano al país norteamericano.

“No dan información concreta, simplemente lo que dicen es que hay diálogos y mesas de trabajo. Pero la verdad al sector como tal no le dan una información certera sobre lo que está pasando, o cuál es el monto del sobrecosto o del porcentaje que va a incrementar Estados Unidos. No tienen clara esa cifra, simplemente son determinaciones que ha emitido Estados Unidos, pero el equipo económico de Colombia no tiene claro el porcentaje del arancel”, señaló Gamboa.

Al mes Santander exportaba a Estados Unidos 30 millones de dólares en la industria del calzado.

“En este momento las exportaciones están completamente paralizadas, porque el mismo empresario no sabe si enviar o no. El mismo comprador tampoco va a recibir el producto, porque le va a costar mucho más en la nacionalización del producto. En este momento creería que hay una situación muy grave en el tema de la salida del producto hacia Estados Unidos”, agregó el presidente de Asoinducals.

Mencionó que se ha buscado que los empresarios de Bucaramanga mantengan sus buenas relaciones en cuanto a exportaciones con Ecuador, Guatemala, Puerto Rico, Chile y Perú.

“Para tratar de suplir por ahora esa dificultad que hay tan grande para vender a Estados Unidos con el incremento de los aranceles”.

Alfonso Santamaría, empresario del sector del calzado desde hace 20 años, advirtió que hay riesgos para las familias que viven de esta industria teniendo en cuenta que al momento varios de sus compradores en Estados Unidos actualmente tiene detenidas las importaciones; ante la llegada de Donald Trump y desacuerdos con el gobierno colombiano.

“Está repesado. Tengo una exportación a Estados Unidos a Tampa. El cliente me dijo que esperara, que no exportaba todavía. Está ahí parado el producto”, indicó el empresario.

Su empresa exporta a Centroamérica, islas del Caribe y varios países de Europa; y la idea es ampliar.

Como contingencia a esta situación en septiembre la industria santandereana empieza a exportar a África.

“La noticia que nos dieron es que están abriendo para abrir redes comerciales a África, para poder ampliar siempre la exportación”, afirmó Santamaría.

Durante la feria del calzado de Expoasoinducals del 18 al 21 de febrero, este anuncio se dará a conocer con más empresarios interesados.