¿Qué bancos compran billetes y monedas antiguas en Colombia? Así funciona

Los billetes y monedas se usan desde hace décadas en el mundo para dar y reconocer el valor de los bienes y servicios. Es por ello que su producción es bastante importante, así como su distribución y circulación. Con el tiempo, en Colombia se han presentado diferentes diseños de billetes y monedas, es por ello que cuando son obsoletos y han pasado varios años incrementan su valor como un objeto de colección.

Por lo anterior, en la actualidad se puede hacer una breve búsqueda en plataformas como Mercado Libre, Amazon o Facebook Marketplace, y se encontrará que hay personas que están interesadas en la compra o venta de monedas y billetes antiguos. Algunos llegan a ofertar o solicitar grandes sumas de dinero por plata que ya no está en circulación.

Es tal la relevancia el dinero que ya no está en circulación, que en la capital y algunas ciudades se desarrollan ferias numismáticas. En ellas las personas se acercan para vender sus billetes y monedas antiguas a coleccionistas. No obstante, estos negocios deben llevarse a cabo con cuidado, pues cualquiera de las partes puede salir estafada.

Igualmente, en el país las entidades bancarias que están legalmente constituidas muestran bastante interés por la obtención de dinero que ya no está circulación. Esto debido a su valor histórico.

¿Quién fabrica los billetes y monedas de Colombia?

En el país la única entidad que está autorizada para la producción de billetes y monedas, y la posterior puesta en circulación de los mismos, es el Banco de la República.

Así lo explica la entidad: “El Banco de la República tiene, de manera exclusiva, la función de emitir la moneda legal colombiana, con el fin de satisfacer la demanda de billetes y monedas en todo el país. En consecuencia, realiza la producción, emisión, provisión, cambio y destrucción de billetes, monedas y monedas conmemorativas que se usan a diario.”

Lo anterior sucede bajo los altos estándares internacionales de seguridad y por las necesidades de la economía. Además, producción y la demanda de billetes y monedas se basa en la variación del efectivo en circulación. Asimismo, se fabrican por el grado de deterioro de los que están circulando en el país, es decir, se reemplazan los viejos billetes por nuevos.

La emisión es el acto formal y contable por medio del cual se le da valor a los billetes y monedas colombianos. Esta emisión involucra dos momentos:

¿Qué bancos compran billetes y monedas antiguas en Colombia en este 2025?

En el país, para el año 2012 comenzó a circular la familia de monedas que actualmente tienen en su poder los colombianos. Y para el año 2016 los ciudadanos conocieron la nueva familia de billetes de $2 000, $5 000, $10 000, $20 000, $50 000 y $100 000. Esto se hizo no solo para exaltar en el efectivo la cultura e historia de Colombia, sino para “fortalecer su seguridad.” Esto pese a que “el índice de falsificación es bajo en el país”.

Con la llegada de la familia de monedas y de billetes, la anterior que circuló por 18 años, como otras familias de efectivo, quedó obsoleta. En esa medida ganan valor histórico y para los coleccionistas.

En ese sentido, el Banco de la República tiene, según el artículo 11 de la Ley 31 del 29 de diciembre de 1992, la misión de realizar el cambio de efectivo. Esta tarea la hace en las ventanillas de atención al público.

Por lo tanto, los ciudadanos que tengan efectivo antiguo pueden acercarse a las ventanillas del Banrepública. No obstante, deberán tener en cuenta que “solo realiza cambio de billetes de alta denominación por los de baja denominación o por monedas metálicas; y monedas por billetes.”

Adicionalmente, el Banco de la República hace el cambio de billetes deteriorado que estén en circulación, pero deberán cumplir “los parámetros de cambiabilidad establecidos en nuestra Circular Reglamentaria Externa DTE-182.”