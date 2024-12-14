Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en proceso de Álvaro Uribe, está hospitalizado

Bogotá

Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el proceso que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno a testigos y fraude procesal, fue evacuado de la cárcel La Picota de Bogotá por un dolor en el pecho. La decisión de enviarlo a un hospital fue tomada luego de que los médicos del penal evaluaran su condición y determinaran que el dolor podría estar vinculado a un problema cardíaco.

Inicialmente, fue llevado en una camioneta del INPEC, y con todas las medidas de seguridad, al Hospital San Carlos, pero después de una valoración decidieron remitirlo a otro centro médico más especializado. Su abogado defensor Miguel Ángel del Río le confirmó a Caracol Radio que su cliente tras sufrir un infarto y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos y con pronóstico reservado.

“Esperamos de las autoridades médicas garantizar toda la urgencia posible para su salud y de las autoridades penitenciarias y policivas su seguridad personal”.

Hasta el momento no se conocen más detalles sobre su estado de salud, pero desde el INPEC han dicho que están monitoreando la situación para saber el estado de salud de Juan Guillermo Monsalve y las decisiones que tomen los médicos que lo están atendiendo.

La importancia de Juan Guillermo Monsalve en proceso judicial de Álvaro Uribe

Es el testigo principal en los procesos que se adelantan ante la justicia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Juan Guillermo Monsalve ha dado testimonio sobre los posibles vínculos de Uribe con grupos paramilitares, temas de corrupción y abuso de poder.

Juan Guillermo Monsalve también hizo parte de la denuncia contra Álvaro Uribe de que él, usando su poder y conexiones de alto nivel, habría presionado a la justicia y manipulado a testigos. Este testimonio y otro material probatorio en manos de las autoridades fueron determinantes para que en el año 2018 la justicia colombiana abriera un proceso por manipulación de testigos y fraude procesal.