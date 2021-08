Fiscalía dice que no hay llamadas o audios que comprometan a Álvaro Uribe

El Fiscal Gabriel Jaimes quien tiene a cargo la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, concluyó que “nunca hubo llamada puesta en altavoz en la que Álvaro Uribe diera instrucción a Álvaro Hernán Prada para supuestamente presionar al testigo Juan Guillermo Monsalve”.

El fiscal ya terminó de explicar el segundo de los seis puntos de su exposición, que trata del intento de retractación al testigo Juan Guillermo Monsalve en la que tuvo intervención del exrepresentante Álvaro Hernán Prada y Carlos Eduardo López Callejas alias ‘Caliche’.

‘Caliche’ aparece en varios chats y audios con el testigo Monsalve como enlace con el exrepresentante Prada para conseguir el video de la retractación.

En la versión de Carlos Eduardo López Callejas ante la Corte Suprema, dijo el exrepresentante Hernán Prada llamó a Uribe y lo puso en altavoz para garantizar que él venía de parte del expresidente, y ese episodio quedó registrado en una serie de notas de voz a través de whtasapp.

Dice el fiscal Gabriel Jaimes, que Caliche reconoció que mintió y que “todas las versiones, señalan que nunca hubo llamada puesta en altavoz en la que Álvaro Uribe diera instrucción a Álvaro Hernán Prada. No hay ninguna que los acredite y solo hay un audio suelto de 'Caliche' a Monsalve”.

Añadió Jaimes que las conversaciones en el teléfono de Monsalve no coinciden con los aportes que se hicieron en 2018 a la Corte Suprema de Justicia, porque muchos de los audios no corresponden en tiempo ni en versión. No hicieron parte de una inspección, sino que fueron entregados a la Corte en distintos momentos y editados.

“La Fiscalía concluye que en efecto 'Caliche' sí terminó involucrado en a situación con el propósito de favorecer a Álvaro Uribe Vélez por su filiación política y bajo ese propósito resolvió motivarlo”.

Concluyó la Fiscalía que no hay audios que incriminen al expresidente, por ello pidió el cierre de la investigación.