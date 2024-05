Exconcejal Daniel Duque renunció a la Alianza Verde tras escándalo de la Ungrd

A través de una carta, publicada en su cuenta de X, el exconcejal de Medellín, Daniel Duque, renunció al partido Alianza Verde tras el escándalo por presunta corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

En la comunicación se lee: “la democracia necesita de partidos políticos sólidos y transparentes, y si no se lucha internamente contra la corrupción, es indefendible mantener la militancia”. Entiendo perfectamente a mis compañeros y compañeras que ostentan una curul y deben representar a la ciudadanía durante cuatro años, pero hoy nada justifica que un simple militante como yo permanezca en la colectividad”.

Además, que, “las investigaciones en las que se involucra a miembros de este partido, no me dejan otra opción que renunciar a mi militancia”. En la carta, Duque destacó que lideró una oposición que no se arrodilló ni se dejó comprar, y puso en la agenda debates claves como el de la renta básica para las familias más vulnerables, e iniciativas en temas ambientales, culturales y educativos.

Entre tanto, aseguró que “denuncié cómo se robaron el programa de atención a la primera infancia, las zonas verdes de la ciudad y hasta la chatarra de los vehículos inmovilizados por la Secretaría de Movilidad”.

La renuncia del exconcejal Daniel Duque se suma a la de los exalcaldes de Bogotá Antanas Mockus y Claudia López, quienes en días pasados anunciaron su salida del partido Alianza Verde.

Sobre las renuncias

En un comunicado, desde Alianza Verde aseguran que el partido no se acaba, y que, por el contrario, seguirá creciendo y fortaleciendo su lucha contra la corrupción.

En el comunicado exponen “es de conocimiento público que el 3 de mayo radicamos demanda ante el Consejo de Control Ético del partido, para que de manera imparcial se determine si existen responsabilidades que comprometan la transparencia en el actuar de dos de nuestros militantes, el senador Iván Name y la exconsejera Sandra Ortiz; no prejuzgamos, ni cohonestamos con la corrupción”.

Finalmente, lamentaron las recientes renuncias y aseguran que quienes de manera genuina y desinteresada siguen en el Partido Alianza Verde, continuarán construyendo la unidad de forma incluyente y transparente.