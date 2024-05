Con arriendo temporal atienden 58 familias de Montebello que deben ser reubicadas

Montebello, Antioquia

Las más de 170 personas afectadas por la avenida torrencial ocurrida en el municipio de Montebello, que no dejó personas lesionadas gracias a la evacuación preventiva, ya son atendidas con auxilio de arrendamiento que tendrán por tres meses, mientras se realiza la reubicación.

En total son 58 familias de las veredas Zarcitos y La Honda las que deben ser reubicadas. Por ahora, están recibiendo atención psicosocial y contarán con acompañamiento hasta que tengan vivienda definitiva, según explicó el director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, Dagran, Carlos Ríos.

“El gobernador se compromete con los arriendos para que efectivamente podamos estar con todas estas familias, hacer un acompañamiento también con todos los entornos productivos que ellos tenían en esa zona, particularmente en Zarcitos y La Honda y adicionalmente, lo más importante, es poder tener vivienda para estas familias. La reubicación será en un lote del municipio y posteriormente la gobernación de Antioquia hará el aporte para que todos tengan vivienda”, explicó el director.

Para la reubicación la empresa de Vivienda Viva ya analiza tres posibles lotes en ese municipio del suroeste antioqueño. Además, los adultos mayores afectados recibirán un aporte de pensión cercano a los 200 mil pesos mensuales.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó que el objetivo es que la reubicación sea definitiva, para que estas familias no vuelvan a poner su vida en riesgo.

“Que la reubicación de las familias afectadas no sea una cosa simplemente que se anuncia pero no se hace y vine aquí con los compañeros de gobierno, en las áreas más críticas, para que con ellos definamos un curso de acciones y también para que entendamos un poco en qué han avanzado. La reubicación, que es la solución más definitiva, que tome lugar en un sitio donde esto no vuelva a pasar, eso es lo más importante. Este tipo de cosas pasan no sólo por la dificultad propia del cambio climático sino además porque pienso que uno de los faltantes más graves en materia de atención pública en Colombia es el de brindar vivienda digna a las personas más humildes”, dijo el gobernador.

Por su parte el alcalde de Montebello, Óscar Cuervo, agradeció el acompañamiento de las diferentes entidades.

“Nos encontramos en nuestro municipio llenos de inmensa felicidad y de gratitud por todo el acompañamiento que hemos recibido de la Gobernación de Antioquia. Desde el día exacto de la emergencia, han estado aquí en el municipio presentes el gobernador con todos los secretarios de despacho, ese agradecimiento y el compromiso que se ha sentido en las diferentes dependencias. Todos pendientes, toda la institucionalidad atenta que podamos acompañar el desarrollo de la atención de esta emergencia”, expresó el alcalde.