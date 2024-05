Claudia López sigue pasos de Mockus y renuncia a Partido Verde: responsabilizó al Petrismo

Colombia

A través de una carta, presentada minutos después que la de Antanas Mockus, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López renunció también al Partido Alianza Verde, tras el escándalo de la UNGRD que tiene salpicados a militantes como Iván Name, presidente del Senado, y Sandra Ortiz, saliente consejera presidencial.

“Me sumo a lo expresado por el Profesor Antanas Mockus y me retiro junto a él del Partido Verde. Llegué con la ola Verde que nos inspiró a millones de ciudadanos a entrar a la vida y el servicio público y me voy porque el Partido Verde terminó cooptado y controlado por una minoría petrista que no representa ni honra los valores, prácticas y principios que he defendido y practicado”, manifestó en el documento.

Coincidió Claudia López con Mockus en que si bien “la justicia esclarecerá los gravísimos hechos de corrupción conforme a los principios del Estado de Derecho”, a su juicio, “la gravedad del sectarismo, la corrupción y el abuso de poder que se revela en los recientes hechos y escándalos, me hacen imposible permanecer en el partido”.

Esta serie de renuncias deja en evidencia la crisis y división que desde hace unos meses venía cargando el Partido Verde por cuenta, entre otras, de un choque de posturas frente al Gobierno Petro. Por ello venía tomando fuerza la posibilidad de una escisión.