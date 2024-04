Rafael Robayo criticó a Millonarios tras perder en Libertadores: “Le faltó más jerarquía”

Rafael Robayo con Millonarios en la Copa Libertadores 2013. (Photo credit should read AIZAR RALDES/AFP via Getty Images)

Millonarios comprometió seriamente su continuidad en la Copa Libertadores 2024, luego de perder 3-1 con Palestino en duelo válido por la tercera jornada del Grupo E. Con lo anterior, el equipo azul es colero de su zona con apenas un punto y está obligado a ganar sus últimos tres partidos para tener alguna posibilidad de cara los octavos de final.

Finalizado el encuentro, Rafael Robayo, exfutbolista de gran paso por el equipo azul, dio su opinión del partido en diálogo con El Alargue de Caracol Radio. Para el bogotano, al grupo de jugadores le faltó “más jerarquía en el juego”, careció de su principal virtud (la tenencia de balón) y pagó caro los continuos errores defensivos.

Justamente sobre esto último, Palestino se puso en ventaja con dos goles calcados de Felipe Chamorro (mal achique en el que se queda enganchado Sander Navarro) y otro más de Brayan Véjar, tras un grosero error en salida.

“No vi un Palestino que tuviera superioridad con el manejo del balón, pero sí me parece que le faltó a Millonarios tener más jerarquía en el juego. Palestino, con poco, logró irse arriba en el resultado, logró quedarse con un partido importante en esa llave directa que tiene con Millonarios ahora para el tema del tercer lugar”, sentenció.

Finalmente, Robayo reconoció que hizo falta el capitán David Mackalister Silva, quien fue baja de última hora por problemas musculares. “Macka sintió un dolor en aductores durante el calentamiento y decidió que no podía”, contó el entrenador Alberto Gamero en rueda de prensa.

Derrota con Palestino

Millonarios nunca tuvo el dominio

“Si nos damos cuenta en el primer tiempo, el gol de Millonarios es una jugada aislada. Un saque de banda y una desconcentración de la defensa de Palestino hace que Leo haga un gol muy bonito de cabeza para empatar, pero de resto no tuvimos la pelota, no generamos una posición larga, no inclinamos el campo hacia la defensa de Palestino. Fue más un juego estilo tenis: va y viene la pelota, nadie quería comprometerse y eso hizo que al final Palestino lograra el segundo gol en el primer tiempo y quedarse con el resultado final... No teníamos la pelota, la pelota de por sí la tiene que empezar a manejar el equipo desde atrás, desde la línea defensiva, generar transiciones con los volantes de primera línea para bajar y subirle al ritmo en los tiempos que ellos requieran. ”.

Errores defensivos

“Si nos damos cuenta, los errores individuales se suman uno a otro y hace que se termine generando un gol en contra. Me parece que no se ha podido consolidar la defensa, hace falta recambio en la zona defensiva con jugadores de experiencia que le den una mano al equipo. Eso lastimosamente nos deja al borde de un resultado muy negativo en el tema internacional”.

¿Octavos de final o Copa Sudamericana?

“En el tema de Libertadores, sinceramente es muy complicado para Millonarios. El resultado de Bolívar nos pone a competir con Palestino y Flamengo por el segundo lugar. Todos sabemos que Flamengo es un equipo que a Palestino va a quitarle los puntos sí o sí, que en Brasil a Bolívar lo puede complicar y le puede quitar los puntos, entonces me parece que el rival directo ahorita de Millonarios tiene que ser Palestino en el partido de vuelta. Tendremos que recuperar lo perdido en esta fecha y ahí esperar cómo quedan Flamengo y Bolívar en Brasil para saber si tenemos chances o no de la siguiente ronda de Libertadores”.

Movimientos en la nómina

Se sintió la baja de Mackalister Silva

“Hizo falta la tenencia de balón de él. Macka es un jugador que lidera con la pelota, es un líder que sabe manejar los ritmos de juego porque no siempre va a la misma velocidad. Eso le hizo falta el equipo. No se tuvo el balón por muchas transiciones de tiempo en el primer tiempo, ni en el segundo. Lastimosamente sí se extraña en ese tema a Macka, porque sabe en qué momento hay que bajarle el ritmo al juego, en qué momento se puede atacar”.

Cambio de Danovis Banguero

“Entiendo lo del profe de querer meter a Banguero en la línea de atrás y darle un poquito de salida. Me parece que ahí sí faltó que aparecieran los jugadores del mediocampo y de la línea central para que le dieran un orden a esa tendencia de juego. Se vio un equipo sin ideas, sin tenencia, sin transiciones”.