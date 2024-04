Juan Pablo Vargas: “En el segundo gol hay una carga que no puede ser permitida”

Millonarios comprometió seriamente su continuidad en la Copa Libertadores 2024. El cuadro capitalino cayó 3-1 en su visita al Palestino de Chile y con ello pasó a ser colero del Grupo E con apenas un punto, producto de dos derrotas (ambas en condición de visitante) y un empate.

Los dirigidos por Alberto Gamero afrontaron esta tercera jornada de la fase de grupos con la misión de ganar en Coquimbo, luego de consumarse la victoria en La Paz de Bolívar sobre el Flamengo, que disputó el duelo sin varios de sus titulares. A pesar de la necesidad, el azul terminó fallando estrepitosamente.

Nuevamente las desconcentraciones defensivas pasaron factura. Felipe Chamorro, el goleador del partido, abrió la cuenta sobre los 19 minutos con un remate en el área chica, mientras los jugadores de Millonarios pedían fuera de lugar; más adelante llegó la paridad gracias a un cabezazo de Leonardo Castro e incluso pudo darse la remontada con ocasiones clarísimas de Daniel Ruiz y Emerson Rivaldo Rodríguez, pero la falta de definición impidió el segundo gol colombiano.

Chamorro selló su doblete previo el término de la primera parte (acción idéntica a la del primer tanto) y en el cierre del partido Brayan Véjar aprovechó un grosero error en salida para decretar el 3-1 final en favor de los chilenos. Con este resultado, Palestino pasó a ser tercero con tres puntos, mientras Millonarios es colero con una sola unidad.

⏱️ 90' Termina el partido en el estadio Francisco Sánchez.



⚪️🟢🔴 PAL 3️⃣ - 1️⃣ MFC 🔵⚪️#GloriaEterna pic.twitter.com/JTjVO1w6vT — Millonarios FC (@MillosFCoficial) April 26, 2024

Molestia de Vargas terminado el partido

Finalizado el encuentro, Juan Pablo Vargas habló en la transmisión sobre la dolorosa caída que deja a Millonarios al borde de la eliminación. El zaguero central fue autocrítico ante la pasividad del grupo en varios pasajes del duelo y manifestó que se sienten “molestos, tristes, frustrados” por el resultado.

“Logramos el empate y tratamos de volver al partido de buena manera. Así lo hicimos. Luego nos cae el segundo gol de ellos y volvemos a bajar la guardia. En Libertadores no podemos dar esas ventajas. Salimos molestos, tristes, frustrados. No logramos encontrarnos en el partido como queríamos y como habíamos planeado”, sentenció.

Por otro lado, el futbolista costarricense reconoció que los dos primeros goles de Palestino fueron “apretados” ante la posibilidad de haber fuera de lugar e hizo énfasis en el segundo, considerando que había carga por la espalda contra Daniel Giraldo.

“Los goles fueron muy ajustados, muy al límite. Me parece que en el segundo gol hay una carga que no debería ser permitida, una carga de brazo en el cuello del compañero, pero a veces no sabemos cuál jugada sí y cuál no. Nos queda ese sinsabor porque sentíamos que podíamos dar ese paso para ir ganando el partido, en ese momento. Ese segundo gol fue clave”, declaró.

Y concluyó respecto a lo que viene: “Tratar de levantar cabeza en estos dos partidos que vienen en Colombia”. Precisamente, el cuadro bogotano, según el calendario de la competición, jugará en El Campín contra Bolívar el 8 de mayo y el día 15 del mismo mes volverá a verse las caras con Palestino.