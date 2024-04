Alberto Gamero aclaró la polémica: ¿por qué metió a Danovis Banguero por Daniel Cataño?

Millonarios complicó seriamente sus aspiraciones de cara a la Copa Libertadores 2024. El cuadro capitalino cayó 3-1 en su visita a Palestino y con un solo punto es colero del Grupo E. A raíz de lo anterior, y pensando en una hipotética clasificación a los octavos de final, los azules deben ganar los dos partidos de local que les restan y por si fuera poco vencer a Flamengo en el Maracaná.

Y es que el duelo en Coquimbo era clave para las aspiraciones del equipo, teniendo en cuenta la victoria de Bolívar sobre Flamengo en La Paz. Era necesario sumar de a tres para mantenerse en pelea, pero no fue así. Felipe Chamorro por duplicado y Brayan Véjar se encargaron de sentenciar la historia en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Alberto Gamero se mostró sumamente desilusionado por el resultado obtenido, teniendo en cuenta que confiaban en llevarse una alegría de territorio chileno. Si bien aceptó que se cometieron errores, puntualizó en que “no hay que volvernos locos” debido a que queda una pequeña opción de clasificar y en dado caso que no se pueda queda la posibilidad de meterse a Copa Sudamericana (debe ser tercero de su grupo).

El entrenador samario aprovechó también para dar detalles del estado médico de David Mackalister Silva y Daniel Cataño, quienes resultaron lesionados y son duda para el duelo del domingo ante Boyacá Chicó. Asimismo, ahondó en la polémica sustitución de Danovis Banguero por Cataño.

Dolor por la derrota con Palestino

“Tenemos un resultado que no esperábamos. Veníamos con ilusión y no se pudo. Con un punto y faltando nueve, es complicado. Posibilidades todavía hay de seguir peleando, la otra es la Sudamericana y no podemos esconder eso desde hoy. Es muy duro para nosotros que nos vayamos derrotados. El domingo tenemos un partido de clasificación, para seguir la lucha en Colombia y también será duro. Hay que pasar la página, pensar en el domingo y que los jugadores se repongan de este golpe duro”.

Partidos que se avecinan

“Miraremos los jugadores disponibles, pero tenemos una estructura que por momentos hemos cambiado. Tres estructuras: 4-2-3-1, 4-4-2 y 4-4-1-1. Son estructuras que pocas veces variamos y en ellas nos vamos a enfocar. Cometimos errores, pero no es para volvernos locos. Es para corregir y mirar el panorama que viene ahora”.

Estado de salud de Mackalister y Cataño

“Macka sintió un dolor en aductores durante el calentamiento y decidió que no podía. Cataño me manifestó que sintió el mismo dolor de antes, sale en el mejor momento, cuando empatamos. Dos jugadores de casi la misma posición. Cuesta porque son importantes. Resta mirar la recuperación, que el médico dé su dictamen, pero no se van a curar de un día para otro”.

Entrada de Danovis Banguero por Cataño

“Buscaba liberar a (Daniel) Ruiz y darle profundidad con Jhoan (Hernández) y Banguero. Me parece que hizo un buen trabajo, fue de los más relevantes tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. Cataño tuvo una molestia y quisimos tener un volante 10 para que pudiera liberarse un poco, al tener un hombre más de marca como Banguero”.