Referentes de Junior fueron multados por la protesta durante el partido contra Millonarios

Duelo de Liga entre Millonarios y Junior en El Campín. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

La Comisión Disciplinaria de la Dimayor publicó la resolución correspondiente a la jornada 17 del fútbol colombiano. En ella se trata el polémico partido entre Millonarios y Junior de Barranquilla, el cual terminó con victoria 3-2 del equipo capitalino en El Campín.

Aquel día, los jugadores del cuadro visitante sentaron su voz de protesta en el campo, luego de una infracción no sancionada por el juez central que derivó en el primer tanto azul. Si bien no era una jugada de VAR (el balón salió al tiro de esquina y ahí murió la jugada), los futbolistas le recriminaron al árbitro haber visto la falta y a pesar de ello decidir no pitarla.

Tras esto, los integrantes del Junior no querían reanudar el compromiso y luego de varios minutos el capitán Carlos Bacca rechazó el balón a modo de protesta. Con ello, Millonarios decidió darle continuidad al juego y por poco logra la segunda anotación con una chalaca de Leonardo Castro. Al final se calmaron los ánimos y el duelo prosiguió.

Como era de esperarse, la situación no pasó inadvertida por la Comisión Disciplinaria Comisión Disciplinaria y se tomaron las medidas correspondientes.

Multa al Junior de Barranquilla

En la Resolución 32 del Campeonato se habla de lo ocurrido en la capital del país el pasado 17 de abril. Según el reporte arbitral, Junior se sintió “afectado” por una decisión del juez central y optó por no jugar “en protesta hasta que el balón sale del saque de meta”. Después de lo anterior, “el partido se reanudó y terminó de manera normal”.

Sumado a lo anterior se publicó: “Cuando transcurría el minuto 39 después de la consecución de un gol del equipo Millonarios, se genera una protesta colectiva donde los jugadores del equipo Junior Carlos Bacca, Didier Moreno, Víctor Cantillo y Gabriel Fuentes. Me rodearon protestando la decisión, dicha protesta duró 6 minutos para volver a reanudar el juego”.

Ante esto, el cuadro barranquillero rechazó lo hecho por los citados futbolistas y reconoció que “procederá a establecer mecanismos de concientización y corrección con sus jugadores, para que este tipo de hechos como los que nos ocupan no vuelvan a ocurrir”. Adicional a ello, pidió que se le diera “la mínima sanción a los jugadores” debido a que no había pasado algo así anteriormente.

Así las cosas, la Comisión Disciplinaria determinó: “Sancionar a los señores, Carlos Arturo Bacca Ahumada, Didier Andrés Moreno Asprilla, Víctor Danilo Cantillo Jiménez y Gabriel Rafael Fuentes Gómez jugadores del registro de Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. con multa de un (1) SMMLV, equivalente a un millón trescientos mil pesos ($1.300.000) para cada uno”.

En este orden de ideas, los jugadores tan solo tendrán que pagar dicha suma de dinero y podrán disputar con total normalidad la última jornada de la Liga (contra Deportivo Cali en Palmaseca), así como el inicio de los cuadrangulares en caso de clasificarse.