Deportivo Cali: ¿Lucas González será el reemplazo de Jaime De La Pava?

Deportivo Cali busca retomar el gran nivel que mostró a inicio de temporada. El conjunto vallecaucano no solo está luchando por alejarse de los puestos del descenso, sino que también busca meterse a los cuadrangulares finales del primer semestre. De momento, el equipo suma tres derrotas consecutivas, dos de ellas en condición de local, y ocupa la décima casilla del campeonato con 14 puntos.

En medio de la mala racha surgieron rumores, tal y como ocurrió a finales del año pasado, respecto a la supuesta salida del entrenador Jaime De La Pava, quien no convence del todo en la afición verdiblanca. Fecha tras fecha, sin importar el resultado, abundan las críticas en contra del barranquillero y sus planteamientos.

Recientemente, luego de la caída con Equidad en el Metropolitano de Techo, el tema volvió a coger fuerza. Se habló del despido inmediato del director técnico de 56 años e incluso versiones de prensa apuntaban a Lucas González, extécnico del América, como su reemplazo. Finalmente, el mismo club emitió un comunicado en el que ratificó en el cargo a De La Pava.

Guido Jaramillo, presidente del Cali, habló en El Alargue de Caracol Radio sobre la reunión tenida con el actual entrenador, los objetivos trazados de cara a lo que viene y las condiciones que tiene para continuar en el cargo. Cabe aclarar que el equipo viene de clasificarse a los cuadrangulares del Finalización 2023 y aquello fue “un bálsamo” para la afición y los directivos, razón por la que no se decidió hacer cambios en el banquillo para esta temporada.

“Nosotros quedamos muy preocupados por los resultados, tras el partido en Bogotá con La Equidad. Al día siguiente, en el Comité consideramos que era importante reunirnos y hablar con el profe Jaime. Eso sí lo teníamos claro, en el sentido de hacer un llamado de atención, hacer un alto en el camino, y tomamos la decisión de citar al profe. Nosotros llegamos a la conclusión de mantenerlo, porque el acuerdo fue interno del Comité, con unos condicionamientos”, explicó el directivo.

Y agregó respecto al compromiso que tienen los jugadores del plantel con el actual proceso: “Hablamos también con los jugadores, porque teníamos aclarar la situación, por lo menos escucharlos y entender cuál era su sentir. Ellos respaldan completamente al profe Jaime, dicen que están muy comprometidos, al igual que el profe, en poder salir de este bache”.

¿Qué pasa entonces con Lucas?

Jaramillo aprovechó para aclarar los rumores que involucran a Lucas González con el Deportivo Cali. En primer lugar, indicó que si bien Jaime De La Pava recibió la confianza de poder seguir, es necesario que los resultados cambien en un “corto plazo” o el proceso será indefendible.

“Yo creo que es importante ver los resultados a muy corto plazo. En el evento de que sean positivos, tenemos que seguir apoyando para sacar adelante esta situación; en el evento de que no lo sean, obviamente habrá que tomar decisiones definitivas”, explicó. Asimismo confesó que en la reunión con De La Pava no tenían pensado destituirlo, debido a que en caso de que fuera así, desde hace semanas hubiesen adelantado diálogos con otro entrenador. Lo cual no era el caso.

Así pues, negó tajantemente haber tenido algún contacto directo con Lucas, justamente porque piensan darle continuidad al actual cuerpo técnico y manifestó “desconocer” cualquier conversación entre el bogotano y algún miembro del club. Ahora bien, dejó la puerta abierta al decir que en dado caso de tomar decisiones, llegará el momento de “planear y planificar” los pasos a seguir.

Recuerdos de Jorge Luis Pinto

Finalmente, Guido Jaramillo se refirió a Jorge Luis Pinto, quien asumió en la institución entre octubre del 2022 y julio del 2023. Manifestó su agradecimiento con el experimentado estratega y advirtió que siempre será bienvenido.

“La salida del profe Pinto fue muy puntual. Fue única y exclusivamente por el caso del ‘Chino’ Sandoval. No nos pusimos de acuerdo en la llegada del ‘Chino’ y en su continuidad, porque la decisión (de irse) fue del profe, no nuestra... Es un gran técnico que yo admiro y respeto. Tengo un profundo reconocimiento para él, es una gran persona, un gran técnico”, indicó el directivo.