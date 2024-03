El equipo de la B que le abrió las puertas a Dorlan Pabón

Dorlan Pabón se encuentra como jugador libre luego de tomar la decisión de rescindir su contrato con Atlético Nacional aludiendo a motivos personales. El experimentado futbolista alcanzó a jugar seis partidos con el equipo antioqueño en el año antes de tomar la decisión en medio de la crisis de resultados que estaba atravesando el equipo.

Ante su salida del cuadro Verdolaga, varios equipos han sido relacionados con el volante de 36 años. Envigado habría sido el primer club en mostrar interés, aunque no lo podrían inscribir hasta mediados de año para estar en la liga del segundo semestre. Once Caldas, mediante el entrenador Hernán Darío Herrera, también expresó el deseo de poder contar en el plantel con Memín.

Real Cartagena se une a la ilusión por Dorlan Pabón

El equipo de la segunda división está armando un ataque soñando con regresar a la primera categoría, pues ya cuentan con Teófilo Gutiérrez, Christian Marrugo y Luis ‘Chino’ Sandoval. Ahora, el entrenador Alberto Suárez, dejó abierta la posibilidad de poder contar con las habilidades de Pabón.

“Qué técnico hoy del fútbol colombiano puede decirle que no a Dorlan Pabón. No creo que haya uno en Colombia que diga que no. Semejante jugador con los desarrollos físicos que hace. A todos nos encanta ese jugador (…) Por supuesto que me gusta, pero esperemos a ver qué pasa”, fueron sus palabras en diálogo con El Alargue.

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, manifestó Dorlan se encuentra en las posibilidades del club para poder ser incorporado, pues se adapta a la idea de la institución en el 2024.

“Por supuesto que nos llama la atención, es un jugador de primer nivel que coincide con la idea que tenemos para el proyecto de Real Cartagena este año, ya hemos estado preguntado las condiciones, pero es claro que nos gustaría contar con un jugador de esas características para el cierre del primer semestre”, comentó en conversación con Win Sports.

Pabón puede ser inscrito por cualquiera de los 16 equipos de la segunda división del país una vez se abra la ventana para jugadores libres. No obstante, no lo podrá hacer para un club de primera categoría debido a que ya jugó para Atlético Nacional en el presente torneo.