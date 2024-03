Presidente del Cali denunció que hinchas del Cali llegaron a la sede con armas traumáticas

El Deportivo Cali continúa en la búsqueda de huirle al descenso y de paso pelear en la Liga por un cupo dentro de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. Transcurridas 11 jornadas, el cuadro vallecaucano se encuentra en la décima casilla de la tabla de posiciones con 14 unidades, a tan solo dos de distancia del grupo selecto.

Guido Jaramillo, presidente de la institución, se refirió en El Alargue de Caracol Radio a las amenazas recibidas recientemente por el mal momento del equipo (acumula tres derrotas consecutivas), afirmó que ya se hicieron las respectivas denuncias ante las autoridades competentes e incluso detalló que ya hay dos personas detenidas por el porte de armas traumáticas a las afueras de la sede.

Basado en lo anterior, el directivo puso un aviso a la opinión pública ante la peligrosidad de las protestas, reconoció que la Policía ya está tomando cartas en el asunto e hizo un llamado a la paz en el fútbol. Adicional a ello, indicó que ningún miembro de la junta directiva tiene pensado ceder ante las amenazas y abandonar su cargo.

Jaramillo se refirió también al manejo que se la ha dado a la crisis económica del equipo y los posibles beneficios que puede traer una eventual venta de Luis el ‘Chino’ Sandoval, así como la transferencia definitiva de Kevin Velasco al Puebla mexicano.

Amenazas en contra de los directivos

Mensajes en contra de los directivos y sus familias

“Estamos muy preocupados. No estamos de acuerdo, no validamos este tipo de presión. Estas amenazas han llegado ya a extremos de enviar mensajes para la familia, esposas, hijos y el domicilio, las direcciones donde viven los miembros del Comité Ejecutivo. Estamos completamente paralizados. Esto no debe ser, no hay razón para llegar hasta ese extremo...A través de todos esos chats que han enviado y los mensajes desde algunos medios de comunicación tecnológicos, la Policía ya tiene, en su área de Investigación, esa información que se la estamos recopilando y enviando durante estos últimos 3-4 días”.

Dos hinchas detenidos por porte de armas

“Las autoridades ya tienen conocimiento de estas denuncias y hemos recogido todas las pruebas. También ya tenemos la información, de las mismas autoridades, que dos personas van a ser judicializadas al haber sido encontradas con armas traumáticas, saliendo de la sede. En la mañana del martes, la sede fue invadida por algunos hinchas, entonces hizo presencia la Policía y lograron detener dos personas que van a ser judicializadas”.

Es necesario tomar medidas contra los violentos

“Hace unos días tuvimos una reunión con el Ministerio del Deporte, con la Fiscalía, con la Policía, con el Ministerio del Interior, con la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol. Allí llegamos a la conclusión de que si esto no tiene unas penas mayores en el Código de Policía, difícilmente se va a lograr controlar la violencia en los estadios, porque las personas que cometen estos actos sencillamente están libres al día siguiente y no pasa absolutamente nada. Los perjuicios son enormes. No solamente es porque sea una agresión o la invasión de una cancha, puede haber agresiones muy delicadas y también una afectación económica enorme. Entonces, mientras eso no sea castigado, difícilmente lo vamos a controlar. Claro, tiene que haber también un tema cultural de educación y capacitación, pero acompañado también de un tema de régimen disciplinario”.

Ningún miembro del Comité va a renunciar

“Es evidente la situación en la que nos encontramos cada uno de los miembros del Comité, ante las amenazas directas que se han presentado. Genera una situación de incertidumbre para nosotros. Hoy que tenemos un Comité, debemos tenerlo más enfocado en la Asamblea que se hará el próximo sábado y la extraordinaria que se hará el mismo día para la elección del quinto miembro. Hasta el momento, no hay ninguna intensión en presentar su renuncia al Comité actual”.

Actualidad del equipo

Manejo a la crisis económica

“La situación económica del Deportivo Cali sigue compleja porque nosotros hemos logrado unos ahorros importantes en los costos y gastos de la Asociación, pero no son suficientes para poder pagar ese nivel de deuda que traemos desde años atrás. Nosotros recibimos una deuda de 93 mil millones y hoy están en 112 mil millones, más o menos. Todo ese crecimiento de la deuda obedece a intereses, es decir a gastos no operacionales. La operación de la compañía ya está cada vez más controlada, cada vez más limpia, entonces no tenemos el flujo suficiente para pagar esos intereses. Por eso acudimos a la ley de reestructuración, es el decreto al que más podíamos aplicar, el decreto 560, que se creó en la época de la pandemia. Era el más rápido para tomar y luego vino una decisión de parte de la Corte, en el sentido de no seguir aplicando este decreto. El árbitro, que había sido nombrado por la Cámara de Comercio de Cali, declaró que debía pasar a otra instancia el proceso. Eso no quiere decir que haya sido terminado o negado completamente. Lo que él recomendó es que debe pasar a un juzgado, entonces debemos esperar que haya el reparto de ese proceso a un juzgado civil en la ciudad de Cali y luego esperar a que él determine si es procedente o no esa validación del acuerdo con acreedores. En el evento que no lo sea, tenemos la otra instancia que es la 550. Una vez ingresemos, tenemos que nuevamente cumplir con los compromisos que acordamos con los acreedores, pero hoy por hoy el Cali sigue en el proceso, no ha parado absolutamente nada. Sigue el blindaje y el proceso de poder, administrativamente, pagar deudas en los próximos cinco años, que fue el acuerdo con los acreedores”.

Salida del ‘Chino’

“Con el profe De La Pava hablamos del vacío, por llamarlo así, que nos dejó el ‘Chino’ Sandoval y los dos jugadores que tenemos en esta posición, esperamos, que de alguna manera suplan esa falencia de goles que hemos venido teniendo en los últimos partidos... Con el Real Cartagena no hubo nada. Solo se hizo con él un acuerdo, en el evento de que sea vendido o transferido a otro equipo hasta el 30 de diciembre del 2024 y primero de septiembre del 2025″.

Fichajes en la próxima ventana

“El profe sí manifestó esa necesidad de traer un delantero, pero no con nombres propios de jugadores específicos. Vamos a mirar. Tenemos que seguir esperando si hay una buena posibilidad, porque los buenos delanteros no es fácil que queden libres ahora en esta ventana que se acerca a finales o la primera semana de abril”.

Muchas posibilidades, pocos casos concretos

“Probablemente nombres tocamos allí, como cuando uno abre una carpeta y habla de posibilidades, pero en ningún momento refiriéndonos a un jugador en especial. Insisto, tenemos una limitante económica, no podemos abrirnos en una situación en donde el recurso es supremamente limitado, por no decir que ya no tenemos. No podemos actuar de manera irresponsable”.

Venta de Kevin Velasco

“Estamos tratando de negociar con el Puebla directamente una posible entrega de ese saldo antes del vencimiento, antes de que ellos hagan uso del contrato de la compra. Eso sería más o menos finales de mayo, principio de junio”.