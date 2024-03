Deportivo Cali: el jugador que piden para la Selección Colombia

Finalmente, salió la lista de convocados de la Selección Colombia para los amistosos de esta fecha FIFA ante España y Rumania, con algunas polémicas y varias ausencias destacadas. El técnico argentino, Néstor Lorenzo, opto por incluir en la lista a viejos conocidos y jugadores con los que ya ha contado en su proceso, con ello dejó por fuera a hombres como Kevin Mier y Miguel Borja, que pasan por un buen momento en sus clubes.

Las críticas no se han hecho esperar y varias personas del fútbol han dado su punto de vista respecto a la conformación de la lista, incluso sugiriendo nombres que Lorenzo no incluyó o no tuvo en cuenta para este llamado.

Este es el caso del presidente del Deportivo Cali, Guido Jaramillo, quien habló con en El Alargue de Caracol Radio sobre la posibilidad de ver a un futbolista de su club en una futura convocatoria. Jaramillo fue enfático al decir que un miembro de la actual plantilla merecía aparecer en esa lista para los amistosos.

Esto dijo: “Hubiera querido escuchar en esa lista de convocados a Alejandro Rodríguez, que ya está dando los primeros pasos para llegar. Pero bueno, tendrá su momento. Creo que es un jugador que debe ser tenido en cuenta”.

El arquero del Deportivo Cali Alejandro Rodríguez, aunque no vio minutos, ya había hecho parte de la última convocatoria de la Selección Colombia de mayores, para los amistosos disputados en Estados Unidos ante Venezuela y México en diciembre de 2023, que contó con muchos jugadores de la liga local. Además, integró la Selección Sub-23 que participó en el Preolímpico de Venezuela, en el que Colombia tuvo una participación para el olvido.

¿Cómo le ha ido a Alejandro Rodríguez esta temporada?

El arquero de 23 años, nacido en Panamá y nacionalizado colombiano, en la actual temporada con el cuadro ´azucarero´ ha jugado 7 partidos, en los que recibió 8 goles y no logró dejar su arco en cero en ninguna oportunidad.