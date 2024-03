Edward López: “Es lindo estar en América, un club grande a nivel nacional e internacional”

Edward López, atacante antioqueño de 29 años, llegó al América de Cali en la última ventana de fichajes con gran expectativa, pues venía de tener buenas temporadas con el Deportivo Pasto, y de a poco se ha ido ganando la confianza del entrenador venezolano Cesar Farías. En su último partido marcó uno de los goles de la victoria del cuadro vallecaucano ante Alianza FC.

El delantero habló en El Alargue de Caracol Radio sobre su llegada al América, el complicado momento que vive el club y su relación con el referente y capitán Adrián Ramos.

Se le inició preguntando sobre la experiencia de poder vestir la camiseta de un club grande, a lo que respondió: “Ha sido una experiencia muy linda, es muy lindo estar acá en América por lo que significa, un club grande a nivel nacional e internacional también. Viviendo del día a día, disfrutando el momento que estoy pasando. Han sido momentos difíciles, pero siempre tratando de hacer las cosas bien, para que todo esto cambie”.

El cuadro escarlata no pasa por un gran momento, pues en liga se encuentra fuera de los ocho mejores y recientemente sufrió la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Alianza FC. Así pues, el jugador habló sobre cómo se han vivido las últimas semanas en el equipo. “Han sido semanas muy difíciles, en donde los resultados no nos acompañaban, pero bueno el último partido supimos revertir eso y conseguir la primera victoria. Esperamos que con la ayuda de Dios vengan muchas victorias más, para así conseguir lo que tanto queremos tanto los jugadores como la institución”, sentenció López.

A pesar de la eliminación en el certamen internacional, América viene de conseguir su tercera victoria en el campeonato, luego de seis partidos sin poder ganar, precisamente ante Alianza, el rival que los eliminó en Sudamericana. A López se le consultó por los cambios hechos para poder ganar este encuentro, “Creo que el equipo venía jugando muy bien, lastimosamente no se nos daban los resultados, las opciones que teníamos no las concretábamos, creo que lo único que cambió fue que las que tuvimos supimos concretarlas y así conseguir la victoria”.

¿Qué le pide Farías, cuáles son sus indicaciones?

“Bueno, América siempre te va a exigir por lo que significa y el técnico siempre le va a exigir a uno dar lo mejor en cada partido, no puede faltar la entrega, la actitud. Cuando me han puesto de ‘9′, siempre me ha dicho que tire muchas diagonales y tratar de estar muy cerca del segundo 9 para así ayudarlo a él, que el trabajo no le quede más pesado y poder tener las oportunidades más claras”.

Así mismo, también sabe que es importante hacer las cuentas para clasificar entre los ocho, “Claro que sí, sabemos que tenemos que ganar, quedan ocho partidos de los cuales no podemos tener margen de error, sabemos que si o si tenemos que ganar la mayoría de partidos para así estar más tranquilos, porque eso es lo que nos va a asegurar la calcificación a los ocho”.

¿Que siente al compartir cancha y vestuario con Adrián Ramos?

“Es un orgullo tener un referente como Adrián Ramos, que ha jugado en Europa y ahora es un ídolo de América, para mí es mucho orgullo, porque siempre te habla, te está orientando, y eso es muy motivante tener una gran persona y un referente como Adrián”, afirmó el atacante paisa.

¿Qué le falta para consolidarse en la titular de América de Cali?

“Nosotros sabemos que no podemos tener margen de error para clasificar a los ocho y no creo que uno en los entrenamientos se lo va ganando, hay competencia, pero con trabajo uno se va ganando el puesto, no es fácil que el profe lo vea a uno, prepararme, para cuando el profe me dé la oportunidad nuevamente saber manejar ese momento y hacer las cosas de la mejor manera”, finalizó.