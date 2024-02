Oficial: James Rodríguez no continúa en el Sao Paulo

James Rodríguez vuelve a quedar sin equipo. El volante colombiano le dice adiós al Sao Paulo de Brasil, según confirmó el entrenador Thiago Carpini durante la rueda de prensa posterior a la victoria 3-0 de su equipo sobre Água Santa en el Campeonato Paulista. Así pues, el adiós del colombiano, que por cierto firmó con la institución tricolor en julio del año pasado, es todo un hecho.

Carpini confirmó ante los medios de comunicación que la salida del jugador no tuvo nada que ver con supuestos problemas con el estratega o la dirigencia del equipo, se trata de una decisión expresa de James.

“Nuestro período juntos fue corto, no tengo nada que decir sobre el deportista y el ser humano. Lo que me condicionó un poco fue el control de carga que hicimos en la pretemporada por una pequeña molestia en el gemelo. Esta lesión ya la había sufrido en la selección. Empezamos a cuidarla para que tuviera condiciones lo antes posible. Pero es el propio interés del deportista (irse del club). Ya no es asunto mío”, detalló el DT ante los medios de comunicación.

Vale recordar que Rodríguez Rubio no ha sumado minutos en el 2024, debido a un “problema crónico” en la pantorrilla. A raíz de dicho problema, el cuerpo técnico decidió no inscribirlo para el Paulista ni la Supercopa de Brasil, esperando así que se pudiera recuperar por completo de sus molestias físicas.

La decisión, que por cierto fue parcial en el Paulista, ya que los plazos para inscribir jugadores continúan abiertos, molestó al futbolista de 32 años, quien decidió no viajar con el plantel a Belo Horizonte para el duelo de la Supercopa frente al Palemiras, el cual terminó decidiéndose en los penales en favor del ‘Verdao’.

“Técnicamente sabemos lo que (James) representa y representó para el fútbol. Sería incluso redundante de mi parte. Entendamos los procesos. No fue una decisión técnica, no fue una decisión del club. Fue decisión del propio deportista”, reiteró Carpini, quien reemplazó el 11 de enero en el banquillo técnico a Dorival Júnior.

Finalmente, el estratega del Sao Paulo sentenció que de momento no le buscarán reemplazo a James Rodríguez, teniendo en cuenta que la nómina cuenta con prioridades en otro sector del campo. “No hay prisa (de encontrar alguna alternativa), pero no es que no sea necesario”, sentenció.

A James no le faltan ofertas

El anuncio de la salida de James Rodríguez se llevará a cabo en las próximas horas. Mientras esto ocurre, otros equipos han sondeado la posibilidad de ficharlo.

Desde hace unas semanas, el rumor de un posible regreso al fútbol europeo ha tomado fuerza. El Besiktas, que por cierto lo tuvo en carpeta hace un par de años, estaría preguntando condiciones e incluso, según informó el Diario AS, ya habría contactos con su representante Jorge Mendes. Cabe aclarar que el mercado de pases en Turquía cierra en los próximos días.

Las otras opciones de James aparecen en Estados Unidos. Tanto el Real Salt Lake como el Columbus Crew, dos equipos que cuentan con colombianos en sus nóminas, tendrían la intención de sumarlo a sus respectivas plantillas.