James Rodríguez tendría acuerdo para regresar a Europa: este sería su nuevo equipo

La situación de James Rodríguez en el São Paulo en el inicio de año ha dejado un sinfín de suposiciones sobre su permanencia en el club brasileño. El colombiano no ha sumado minutos todavía debido a que se encuentra en un acondicionamiento físico, pero la acción que más reproches generó fue el hecho de que se negó a viajar con el plantel para la disputa de la final de la Supercopa de Brasil ante Palmeiras, que terminó ganando el equipo Tricolor 2-4 en el Estadio Mineirao.

En los últimos días, surgió el rumor de un eventual interés por parte de Besiktas en contar con los servicios del colombiano, aunque los directivos del equipo brasileño negaron cualquier tipo de oferta. Sin embargo, el periodista Övünç Özdem aseguró en su cuenta de X (anterior Twitter), que el club turco ya llegó a un principio de acuerdo con el colombiano y el portugués Renato Sanches.

“Beşiktaş llegó a un acuerdo preliminar con James Rodríguez y Renato Sanches. La directiva y el cuerpo técnico están investigando detalladamente el estado de salud y condición física de ambos jugadores. Si se toma la decisión, Renato firmará hasta el final de la temporada y James firmará un contrato de un año y medio”, informó.

El nombre de James ya había sido relacionado con Las Águilas Negras, como es conocido el club turco, sin embargo, el presidente Ahmet Nur Çebi se encargó de desmentir cualquier tipo de interés por el cucuteño a mediados del 2023. “‘¿Quién? ¿Cómo es su nombre? (…) No, no está en nuestra agenda”, mencionó cuando se le preguntó en su momento. Por esos meses, el volante de la Selección Colombia se encontraba libre luego de salir de Olympiacos en abril.

En caso de que se produzca su salida de São Paulo, lo haría siete meses después de haber llegado a la institución Tricolor, con la que no se pudo ganar un puesto como titular bajo el mando de Dorival Junior en el segundo semestre del 2023, donde contribuyó con un gol y tres asistencias. Sin embargo, en las presentaciones que tuvo, se pudo ver su calidad diferencial, elogiada por el entrenador que hoy comanda la Selección de Brasil.

Reacción de los directivos a la negativa de James

Luego de terminado el partido ante Palmeiras por la final de la Supercopa de Brasil, Carlos Belmonte, director deportivo de la institución, y el presidente, Julio Casares, se refirieron a la ausencia de James con el plantel.

“Lo tomamos con total naturalidad. James no ha tenido ningún problema desde que llegó. Él entrena y trabaja. Pero el fútbol brasileño es más intenso y no supo adaptarse. Es un jugador de otra estantería. Como no juega, no está satisfecho”, declaró Belmonte en diálogo con GloboEsporte.

“Obviamente, desearía que estuviera aquí. Pidió no estar allí y lo respetamos. Seguimos trabajando para que él permanezca con nosotros. Lo dije de Daniel Alves. Nadie es más grande que São Paulo. Trabajamos para São Paulo (...)Me alegro por los que vinieron, no puedo pensar en los que no vinieron. Los que estuvieron aquí ganaron, están contentos. James también es un buen tipo. Solo mantén la calma, ten una conversación. Si no funciona, en algún momento se irá. Ya nos ha ayudado mucho, incluso sin jugar. Él y Lucas afectaron la autoestima de los fanáticos. Ambos fueron importantes”, agregó el director deportivo.

Por su parte, el presidente habló de la ausencia del jugador de 32 años, que tiene contrato vigente hasta 2025. “Todos vinieron, pero él no vino. Estaba animando, llamó a la gente allí, no vino, pero estaba animando. Estoy seguro de que mañana entrenará con nosotros. Lo que importa es que São Paulo salió campeón. Hoy tenemos que hacernos preguntas como esta: ‘¿Cuándo no duró el tiempo? ¿Cómo juega este equipo? ¿Cómo está esta afición de mayor crecimiento en Brasil?”, declaró.