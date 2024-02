Técnico de São Paulo revela la verdadera razón de la ausencia de James Rodríguez

La actualidad de James Rodríguez en São Paulo es cada vez más preocupante. El colombiano no entró en la lista de inscritos para disputar la primera fase del Torneo Paulista debido a que se encontraba en un acondicionamiento físico, según explicó en un principio el entrenador Thiago Carpini.

En el marco de la final de la Supercopa de Brasil ante Palmeiras, nuevamente el nombre de James prendió la polémica, pues se negó a viajar junto a otros miembros del plantel, incluso algunos que tampoco iban a estar disponibles por situaciones físicas. Directivos aseguraron que ningún jugador estaba por encima de la institución e incluso el propio técnico manifestó que dialogó con el cucuteño y se llegó al acuerdo que no iba a ser de la partida.

“Lo tomamos con total naturalidad. James no ha tenido ningún problema desde que llegó. Él entrena y trabaja. Pero el fútbol brasileño es más intenso y no supo adaptarse. Es un jugador de otra estantería. Como no juega, no está satisfecho”, fueron algunas de las palabras de Carlos Belmonte, director deportivo del equipo.

Thiago Carpini reveló la situación de James

Si bien el nuevo entrenador del cuadro Paulista habló de un acondicionamiento físico, hasta el momento no había hecho mención a algún tipo de lesión del jugador de la Selección Colombia, aunque era de esperarse. En diálogo con el programa Donos da Bola, el entrenador aclaró la situación.

“James es un tipo muy animado, no estorba en absoluto, el problema es que ha estado luchando con la sesión de entrenamiento. Con cada secuencia que tiene, viene con un problema crónico en el tendón, en la pantorrilla. Pierde tres o cuatro días y, cuando alcanza su mejor forma, lo vuelve a sentir”, dijo al respecto.

“Creo que esto ha afectado su parte mental y ha dificultado su regreso”, añadió sobre James, quien no sabe lo que es jugar un partido oficial desde el 26 de noviembre del 2023, cuando actuó como titular ante Cuiabá y jugó 69 minutos.

Reunión para definir su futuro

El periodista brasileño, André Hernán, señaló en su cuenta de X (anterior Twitter), que en los próximos días habrá una reunión clave entre James Rodríguez y las directivas de São Paulo, para abordar la continuidad o no del jugador de 32 años en la institución.

“¡São Paulo y James tendrán una conversación esta semana para definir el futuro! ¡Se discutirá la posibilidad de una rescisión amistosa y la continuidad en el club! El colombiano no viajó con el grupo a BH donde SP ganó la Supercopa BR”.

De momento, no se conoce sobre una posible fecha de regreso para James Rodríguez, a pesar de que se especuló con que estaría disponible para la segunda vuelta del Paulista. El Brasileirao comienza a mediados de marzo y su presencia, así como en la Copa Libertadores, no está garantizada.