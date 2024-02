Reveladora confesión de Arturo Vidal sobre América de Cali

América de Cali tuvo un inicio de año bastante movido. A los grandes cambios dirigenciales se les sumaron los rumores de posibles transferencias de cara a la temporada 2024, periodo en el que los vallecaucanos tendrán no solo torneos locales (Liga, Copa), sino también la Copa Sudamericana.

Precisamente, uno de los grandes objetivos del equipo que dirige César Farías pasaba por la posible incorporación de Arturo Vidal, volante chileno de reciente paso por Athletico Paranaense y Flamengo. Y es que al ser agente libre, el experimentado futbolista tenía la facilidad de negociar libremente con cualquier club, sin haber una transferencia de por medio.

Basado en lo anterior, la presidenta del América, Marcela Gómez, hizo todo lo posible para llegar a un acuerdo con el jugador. Se sentaron a negociar con su representante, quien les puso una suma y el club, con ayudas de sus patrocinadores, logró cumplir con las exigencias económicas.

Así pues, faltaba únicamente el visto bueno de Vidal, pero su decisión tomó otro rumbo, a pesar de que su actual pareja es una confesa hincha del cuadro escarlata. El Colo-Colo chileno, equipo en el que debutó Arturo, le ofreció “regresar a casa” y terminó aceptando. La negociación no tomó mucho tiempo, se acordaron todos los temas contractuales sin líos y la estrella sudamericana fue presentada por todo lo alto en el Estadio Monumental David Arellano.

Tras esto, Marcela Gómez, en un video publicado en las redes sociales del equipo, anunció: “Pese a todos los esfuerzos que hemos realizado, la institución y los patrocinadores, no se ha alcanzado un acuerdo con Arturo Vial, por lo tanto, desistimos de continuar con su fichaje”.

¿Confesión que consuela al América?

Ya centrado en lo que es su nuevo club, Arturo Vidal le dio una entrevista a DSports Chile en la que habló sobre cómo se acordó el regreso a su país y las ofertas que tuvo del exterior, incluyendo por supuesto la del América de Cali.

En primer lugar, se refirió a la posibilidad de arribar a suelo argentino para jugar con Boca Juniors. Reconoció haber hablado “muchas veces” con Juan Román Riquelme, ídolo y presidente del conjunto xeneize, pero afirmó haber sido consciente de que “mi objetivo era volver a Colo-Colo”.

Tras esto, le dedicó unas sentidas palabras a la Mechita: “Después se metió América de Cali y me encantó la forma en que hablaron conmigo, también el cariño que recibí de la gente en tan poco tiempo. Se prendieron y fueron para adelante como locos, como me gusta, porque yo soy así. Eso me dejó muy prendido, no lo puedo negar. Creo que mi decisión hubiese sido América en caso de no existir Colo-Colo”.

El mediocampista también aprovechó la charla para dar su opinión respecto al entrenador Ricardo Gareca, quien sonó para ocupar el banquillo escarlata en lugar de César Farías, pero cuya decisión fue hacerse cargo del seleccionado chileno.

“Sé que le fue muy bien en Perú. Sacó muchos jugadores al extranjero, es un muy buen entrenador y le tengo mucha fe. Si se confió en él, todo el mundo debe hacerlo y unirnos. Se vienen cosas importantes como la Copa América y las Eliminatorias. Tenemos que ir al Mundial como sea”, concluyó.