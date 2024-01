Esto es lo que le pasaría a su organismo si toma una copa de vino todos los días

Getty Images / Photo by Rafa Elias

El vino es una bebida embriagante ancestral, la cual está hecha a base del extracto de diferentes tipos de uvas, el cual se fermenta con azúcar y se deja envejecer para convertirse en el brebaje que se conoce actualmente y que es tan popular. De hecho, el vino es caracterizado por acompañar de la mejor manera diferentes tipos de comida y es bastante usado en la gastronomía.

Aunque existen diversos tipos de vino, el más consumido por las personas y el que puede llegar a ser más conocido es el tinto, primero porque es muy versátil con cualquier tipo de alimento y segundo porque es adecuado para cualquier ocasión especial.

Además de lo ya dicho, hay diferentes creencias en torno a esta bebida, las cuales aseguran que es buena para la salud y que tomarse una copa de vino al día puede traer múltiples beneficios al organismo. A continuación le contamos si esto es cierto y qué pasa en el cuerpo de una persona cuando bebe una copa de este licor todos los días.

¿Qué pasa si una persona toma una copa de vino al día?

Lo primero para explicar es que el vino cuenta con diferentes antioxidantes brindados por las uvas, sin embargo, los expertos señalaron en un artículo del medio de comunicación El Español, que no se debe olvidar que sigue siendo una bebida con un alto porcentaje de alcohol, razón por la cual no existe un argumento científico que beber vino sea bueno para la salud.

Ahora bien, teniendo en cuenta que España es uno de los países que más consume vino en el mundo, la Comisión Europea decidió llevar a cabo un estudio en el que se clasificó a esta bebida como un producto de alto riesgo para algunos tipos de cancer, en especial los que afectan al sistema digestivo.

Además, la Federación Mundial del Corazón publicó un informe en el año 2022, en el que concluyeron que, según diferentes pruebas y estudios científicos, en definitiva, el vino no es bueno para la salud, simplemente por contener alcohol, componente que es bastante perjudicial para la salud cardiovascular de un individuo.

De hecho, el médico especialista en endocrinología y nutrición, Miguel Civera, afirmó a El Español, que así sea una cantidad mínima, no existe un nivel seguro de licor, hasta las más pequeñas cantidades pueden aumentar el riesgo de diferentes tipos de enfermedades, incluso a nivel neuronal. Así que no, el vino no es saludable y una copa al día incrementa la posibilidad de que sufra alguna condición médica importante.