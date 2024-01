¿Qué significa cuando da mucha hambre en la noche? Así se le llama a esta condición

La sensación de hambre intensa durante la noche es un fenómeno común que puede tener diversas causas, conocerlas ayudará a adoptar estrategias efectivas para manejarlo y mantener un equilibrio saludable en la alimentación.

A continuación, exploramos algunas posibles razones detrás del aumento del apetito nocturno teniendo en cuenta lo dicho por María Montemayor, coach en psicología de la alimentación y nutrición funcional.

¿Qué significa cuando da mucha hambre en la noche?

La especialista habla de los motivos principales por lo que da ansiedad por comer en la noche, en primer lugar, menciona que puede pasar a causa de que no se haya comido lo suficiente durante el día y no haya recibido los nutrientes necesarios. Es especialmente probable si no ha incluido en sus comidas suficientes proteínas, carbohidratos complejos o grasas saludables.

Otra razón es la falta de macronutrientes, son cuatro principales: proteína, grasa esencial, fibra en forma de vegetales y agua.

“Cuando no le damos a nuestro cuerpo los nutrientes para lo que fue diseñado, especialmente en el desayuno y en el almuerzo, el celebro detecta una amenaza a su sobrevivencia, porque el cuerpo está diseñado para funcionar con micro y macronutrientes. Cuando el cerebro no distingue la limitación de los nutrientes porque estás a dieta o porque se te olvida, lo que hace es que activa el sistema nervioso pesado”, afirmó Montemayor.

Causas emocionales

También puede ser el estrés, el cual puede provocar ansiedad y llevar a comer en exceso. O la frustración, ansiedad o depresión, con estas emociones se puede recurrir a la comida como forma de autocomplacencia.

Ante esto, hay diferentes condiciones que usted podría tener y es bueno que lo consulte con un especialista, antes de que empiece a notar cambios difíciles en su cuerpo.

¿Por qué se abusa de la comida durante la noche?

• Síndrome del comedor

Una de las causas puede ser que sufra del síndrome del comedor nocturno, el cual se considera un trastorno de la conducta alimentaria. Se caracteriza por anorexia durante la mañana, e hiperfagia (comer mucho y compulsivamente) vespertina o nocturna. Esta situación se produce en un estado de plena conciencia e insomnio”, según Yolanda Fleta, miembro de la Academia Española de Nutrición y Dietética a ‘Nutriendo’.

En sitio web chileno de la Clínica Las Condes, señala que el síndrome del comedor nocturno se puede identificar si ha tenido estas señales:

Saltarse el desayuno 4 veces a la semana o despertar sin hambre.

Gran necesidad de comer antes de ir a dormir o durante la noche.

Insomnio 4 ó más noches por semana.

Necesidad de comer algo para volver a dormir.

Estado de ánimo depresivo o que empeora en la tarde.

Este patrón de alimentación se ha mantenido por al menos 3 meses.

Este patrón de alimentación no se debe a dependencia o abuso de sustancias medicamentos u otro desorden psiquiátrico.

• Hambre emocional

Según el sitio especializado ‘El prado psicólogos’, el hambre emocional es utilizar la comida para sentirse mejor. Es decir, “tratamos de satisfacer nuestras necesidades emocionales a través de la comida y comemos por esa razón en lugar de tener un hambre física, que es la necesidad de nutrir a nuestro cuerpo”.

El hambre emocional se puede diferenciar del hambre real por las siguientes razones:

Llega de repente y de forma abrupta

Es más un deseo de algo en específico e ideas de comida en particular.

Desea ciertos tipos de comida, por lo regular altas en calorías, fritas o altamente procesadas.

Puede comer en exceso o tener atracones de comida y no sentirte satisfecho

Se siente avergonzado o con culpa después de que comes.

Si crees que tu hambre en la noche es de origen emocional, es importante que busques ayuda profesional para aprender a gestionar tus emociones de forma saludable.