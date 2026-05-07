MinSalud asegura que crisis del sistema “no es nueva” y anuncia mejoras en hospitales pública

Según explicó el ministro Jaramillo, desde 2013 ya existían advertencias sobre problemas financieros y operativos. En ese contexto, señaló que actualmente varias EPS presentan incumplimientos e indicadores críticos, lo que ha llevado a la intervención conocidas de algunas de estas entidades.

Frente a este panorama, el ministro defendió las acciones del Gobierno para fortalecer la red pública hospitalaria. Indicó que se están realizando inversiones para modernizar hospitales y centros de salud que tienen más de 40 y 50 años, especialmente en regiones apartadas donde el acceso sigue siendo limitado.

Entre las mejoras, mencionó adecuaciones en infraestructura como rampas y baños adaptados, con el objetivo de garantizar condiciones más dignas de atención, en particular para personas con discapacidad.

Además, aseguró que la meta es fortalecer 1.048 hospitales públicos en el país, ampliando su capacidad de atención y mejorando la prestación de servicios.

Finalmente, el ministro señaló que estas medidas buscan aumentar la presencia del Estado en salud y mejorar el acceso de la población, especialmente en las zonas más alejadas del país.