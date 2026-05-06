Colombia reglamenta prohibición de pruebas en animales para cosméticos: este es el nuevo requisito

Antón Aguilar, director Ejecutivo de HSI México, explicó en W Fin de Semana que cada vez más los consumidores rechazan los productos con testeo animal. . Foto: Getty Images( Thot )

SALUD

El Ministerio de Salud reglamentó la prohibición de la experimentación en animales para productos cosméticos en Colombia, en cumplimiento de la Ley 2047 de 2020.

En ese sentido se establecieron las condiciones para la fabricación, importación y comercialización de estos productos, así como nuevos requisitos técnicos para operar en el país.

Nuevo requisito ante el INVIMA

El eje central de la norma es la exigencia de una declaración de conformidad de primera parte ante el Invima. Este documento deberá certificar que ni el producto final ni sus ingredientes han sido objeto de pruebas en animales.

La entidadad aclara que será obligatorio para nuevas Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO) y procesos de renovación, y tendrá la misma vigencia de este registro sanitario.

La medida aplica a todas las personas naturales y jurídicas que hacen parte de la cadena de cosméticos, incluidos fabricantes, importadores y comercializadores.

El Invima será el encargado de verificar el cumplimiento en las distintas etapas de control sanitario, y podrá requerir información adicional o rechazar trámites si no se presenta la declaración.

“Se reglamenta la prohibición de la experimentación, importación, fabricación y comercialización de productos cosméticos o ingredientes que hayan sido testeados en animales”, señala la resolución.

No obstante, la regulación contempla excepciones específicas. Se permitirá el uso de datos provenientes de pruebas en animales cuando un ingrediente requiera evaluación por riesgos para la salud o el ambiente y no existan métodos alternativos validados, o cuando dichos datos hayan sido generados con un propósito distinto al cosmético.

El Invima ha dispuesto un modelo de formato para facilitar la radicación de esta declaración.