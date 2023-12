Enric Mas celebra vuelta de Nairo Quintana al Movistar: Me quitará presión, es un acierto

Enric Mas, tres veces tercero en la Vuelta a España, espera demostrar “el Enric que llevo dentro” en la temporada 2024, en la que llevará los galones del Movistar en Tour y Vuelta, donde espera tener la suerte de no sufrir percances que le impidan brillar y aprovechar la presencia de Nairo Quintana para sacudirse la presión.

“Espero no tener la mala suerte del año pasado, cuando me retiré del Tour el primer día, pero estoy con muchas ganas. La llegada de Nairo nos vendrá muy bien a todos y las 10 incorporaciones de Eusebio Unzue son importantes”, dijo el ciclista de Artá.

Mas, con el objetivo principal del Tour, admitió el acierto del fichaje de Quintana. “Sin duda me quitará presión, es un acierto del director, quien tiene mucha experiencia y está en lo cierto, Hay buen equipo para ser optimistas esta temporada”, señaló.

Mas se conforma con no tener problemas físicos, aspecto que le ha mermado en las últimas temporadas. “Ojalá sea así, ya que no he podido demostrar el Enric que soy. Espero demostrarlo en este año tan especial para la empresa, que cumple 100 años”. dijo. El ciclista balear tiene claro que “con buenas piernas puedo ganar a cualquiera”, pero precisó que “hay que ver cómo están los demás”.

Respecto al recorrido de la Vuelta recién presentado, Mas di su opinión. “Me gusta mucho el recorrido , es muy exigente, de examen diario que hay que aprobar con nota, de principio a fin hay que cumplir”, concluyó.

Nairo Quintana, junto a su compatriota Einer Rubio, liderarán al Movistar en el Giro de Italia. En la Vuelta a España estará participando junto a Mas.