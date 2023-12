Nairo Quintana tras conocer su calendario para el 2024: “Tengo que volverme a encontrar”

MADRID, 21/12/2023.- Los ciclistas Enric Mas (i), Quintana (c) y Liane Lippert (d) asisten a la presentación del equipo Movistar en Madrid, este jueves. EFE/ Mariscal / Mariscal ( EFE )

Nairo Quintana fue presentado este jueves como nuevo corredor del Movistar Team, en un evento en el que la escuadra española dio a conocer sus nóminas masculinas y femeninas para afrontar la temporada del 2024.

Eusebio Unzué, director del equipo, reveló el calendario de sus líderes en las tres grandes vueltas. Nairo estará como líder en el Giro de Italia junto a Einer Rubio; Enric Mas será el líder en el Tour de Francia y ambos estarán juntos en la Vuelta a España.

Tras conocer su calendario, el ciclista boyacense de 33 años se sinceró sobre sus emociones respecto a sus posibilidades de participar en el Giro y La Vuelta, advirtiendo que en este nuevo ciclo en el Movistar debe volverse a “encontrar”.

“Tengo que ser sincero, para decirles que tengo que volverme a encontrar. El Giro es una carrera que la he hecho pocas veces, pero que lógicamente me gusta mucho y la Vuelta sí que la conocemos, además estamos en casa, y cumpliremos 100 años con una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad para hacerlo muy bien, para aportar y hacer un gran equipo, con mucha fuerza, junto con Enric, y poder dar lo mejor de nosotros”, comentó.

Mientras que de su regreso al equipo, expresó su felicidad: “Enormemente agradecido y emocionado, no contento, sino feliz. Feliz de esta nueva temporada, nueva época también, con la que ha sido siempre nuestra marca, mi marca, me ha apoyado mucho durante toda esta década y que la llevo, como muchos compañeros del equipo, y siempre la he llevado en el corazón”.

En su primer ciclo con el Movistar Team, Nairo Quintana logró 40 triunfos entre el año 2012 y el 2019, destacando entre ellos sus títulos del Giro de Italia (2014) y la Vuelta a España (2016). Posterior a ello, estuvieron cuatro años separados, durante su partida al Arkea Samsic, equipo francés al que el colombiano ayudó a consolidar como World Tour.

Las temporadas más productivas en cuanto a campeonatos y triunfos de etapa para el colombiano con el equipo español fueron las de 2014, 2016 y 2017, cosechando siete victorias en cada uno de estos años.

Una de las carreras con las que el ciclista boyacense estará volviendo oficialmente a la competencia será el Tour Colombia, el cual se llevará a cabo en Boyacá y Cundinamarca del 6 al 11 de febrero. “Ahora apresurarnos a decir, voy a ganar, voy a hacer, voy a enfrentarme, es complicado. Lo importante es que la motivación está, en este reinicio siento que con las grandes oportunidades que tengo ahora, tengo que aprovecharlas, disfrutarlas y cada día me motiva a dar el máximo, a dar lo mejor”, comentó al respecto.