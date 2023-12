Nairo Quintana correrá dos grandes vueltas con el Movistar Team en el 2024

Nairo Quintana fue presentado oficialmente este jueves como ciclista del Movistar Team para el 2024. El pedalista boyacense fue anunciado junto a toda la nómina de la escuadra española, donde, además, se oficializaron las grandes vueltas en las que estará participando en la próxima temporada.

Nairo estará corriendo en el Giro de Italia, donde cumplirá con el rol de líder junto a su compatriota Einer Rubio. Así mismo, el pedalista de 33 años estará en la Vuelta a España junto a Enric Mas, quien será el líder en el Tour de Francia.

“Venimos de la concentración de Calpe, 12 días anteriores a la presentación y allí hemos terminado un poco de concretar los calendarios prácticamente de Todo el equipo. Ya hemos dejado un poco claro que Nairo (Quintana) conducirá al equipo, será nuestro líder junto con Einer (Rubio) en el Giro de Italia; Enric (Mas) liderará al equipo en el Tour y ambos estarán también en la Vuelta a España”, comento Unzué.

“Enormemente agradecido y emocionado, no contento, sino feliz. Feliz de esta nueva temporada, nueva época también, con la que ha sido siempre nuestra marca, mi marca, me ha apoyado mucho durante toda esta década y que la llevo, como muchos compañeros del equipo, y siempre la he llevado en el corazón”, comentó Nairo sobre su regreso al Movistar.

De su calendario, señaló: “Tengo que ser sincero, para decirles que tengo que volverme a encontrar. El Giro es una carrera que la he hecho pocas veces, pero que lógicamente me gusta mucho y la Vuelta sí que la conocemos, además estamos en casa, y cumpliremos 100 años con una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad para hacerlo muy bien, para aportar y hacer un gran equipo, con mucha fuerza, junto con Enric, y poder dar lo mejor de nosotros”.

La de este año será la tercera participación de Nairo Quintana en el Giro de Italia, en sus dos versiones anteriores fue campeón en el 2014 y segundo en el 2017; mientras que en la Vuelta a España disputará su quinta edición, habiendo sido campeón en el 2016.