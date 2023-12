Jermein Peña: “Le dije a Brayan León que lo echaron del Junior por paquete”

Junior de Barranquilla se impuso ante Independiente Medellín en la final del fútbol colombiano. Gracias al gol tardío de Vladímir Hernández, el equipo de la costa empató la serie y la mandó a la definición desde el punto penal. Ahí, gracias al penal que le atajó Sebastián Mele a Daniel Torres, el equipo de Arturo Reyes se coronó campeón por décima vez de Colombia.

Tras el partido, el defensor central, Jermein Peña, habló en una entrevista con Toque Sports, en la cual tuvo unas polémicas declaraciones donde se refirió al partido y habló sobre Brayan León, exjugador del Junior de Barranquilla: “Él se tenía que agarrar duro porque la verdad es esto, lo que dice la prensa. Le dije, no lo puedo demeritar. Le dije que lo echaron de Junior por paquete”.

“Lo provoqué mucho. Sin embargo, me amenazaron mucho la hinchada del Medellín, pero aquí estamos, campeón”, añadió el central de 24 años.

“Si no vieron, muchas jugadas me agrandé, porque es la verdad, me agrando cuando la gente me dice cosas y me chifla, me agrando. Engancho, doy un pase carivolteao, me les echo a reír a la tribuna, porque yo vivo el fútbol. Me dicen que si pareciera un jugador argentino, pero no, no soy argentino, soy colombiano. Vivo el fútbol así, de pasión”, afirmó el Jermein Peña.

Junior, tras conseguir la décima estrella, deberá jugar la Superliga de Colombia frente a Millonarios, campeón del primer semestre de 2023. Esos partidos se disputarán el sábado 20 de enero de 2024 en Barranquilla, y el martes 23 en Bogotá. Sin embargo, las fechas podrían cambiar, ya que se cruzarían con el inicio del primer semestre de la liga colombiana.