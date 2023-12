Carlos Bacca, entre lágrimas, le dedica la décima estrella del Junior a su madre

Junior de Barranquilla se coronó campeón del fútbol colombiano por décima vez en su historia. El equipo de Arturo Reyes se encontró con un gol de Vladimir Hernández sobre el final del partido de vuelta y mandó la serie a la definición desde el punto penal. Ahí se impuso 5-3 ante Medellín en el Atanasio Girardot.

Tras la agónica victoria, Carlos Bacca, goleador del Junior y del fútbol colombiano, rompió en llanto en la entrevista post partido. El experimentado delantero le dedicó el triunfo a su madre, quien falleció a mediados de 2021.

“He pasado duros momentos. Solo Dios me ha sacado. De pronto nadie sabe lo que he vivido. He venido acá porque he perdido a mi madre. Me vine un poco tarde porque ella me quería ver jugar y vine tarde. Sé que en el cielo está contenta. Esto es por ti, mi vieja, te amo”, fueron las palabras de desahogo del barranquillero.

“Mi madre siempre me decía, que me quería ver en Junior goleador y campeón. No pude cumplirle porque está en el cielo y no pudo verme. Gracias a Dios porque me ha dado la fuerza. Ha sido momentos duros que nadie lo sabe, solo Dios y mi familia. No es fácil perder el motor de toda la familia, mi vieja era todo para la familia, era el centro. Hasta hoy derramo una lágrima y es el primer día que lloro por mi vieja. Por eso le doy gracias a Dios porque sabía que algún día tenía que llorar”, añadió Bacca.

El delantero del Junior de Barranquilla no solo fue crucial en el partido de ida, anotando dos goles en el partido de ida, sino que también logró ser el goleador del segundo semestre del fútbol colombiano. Bacca sumó su tercer título con el Junior, tras coronarse campeón en 2010 y 2011.