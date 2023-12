Alfredo Arias: “No sé si podré devolverles las ganas de volver a intentarlo”

El Junior de Barranquilla supo dar vuelta a un partido que parecía perdido a segundos del final del encuentro. A pesar de la superioridad que mostró el rival que parecía coronarse campeón desde el minuto 56 ante la ausencia de un tanto de los tiburones que igualará el acumulado, terminó perdiendo 3-5 por penales. Independiente Medellín vuelve a caer en una final de Liga, como lo hizo en el Clausura de 2022 ante Deportivo Pereira.

En rueda de prensa posterior a la derrota, Alfredo Arias compartió sus impresiones sobre el trabajo en cancha, afirmando que el resultado final no es justo. “Me quedo tranquilo porque mis jugadores dieron lo que podían”, mencionó a pesar de afirmar que si fuera por él no hubiera hablado en esa cita don los medios. “No hay nada para decir que pueda justificar el dolor”, añadió.

Iniciaron en desventaja tras caer 3-2 en el partido de ida y aunque iniciaron el último duelo con poderío, se quedaron sin su séptima estrella. “Ya me pasó esto a mi. Perdí una final por penales y también salí campeón. Acá me va a costar ser campeón un poco más, pero estoy orgulloso de mis jugadores que plantearon un partido para ganarlo jugando al fútbol”, mencionó luego de explicar las razones que lo llevaron a hacer cambios en los últimos minutos.

“Lo menos que puedo pensar es en el próximo año. Tengo mucha tristeza, más que por mi, por la situación. Todo el mundo hizo todo, ahí estuvo el pueblo, del primero al último minuto alentando”, comentó el entrenador quien asegura que luego de los dos tantos anulados, siente que no le puede pedir más a sus jugadores, quienes dieron todo en el tiempo regular pero no se dieron las cosas.

Aunque se percibía la tristeza a simple vista, se mantuvo agradecido con el trabajo de sus dirigidos. “Lo menos que puedo pensar es en el próximo año. Tengo mucha tristeza, más que por mi, por la situación”, señaló el director técnico, quien no estaba en condiciones de hablar de los proyectos a futuro.

“He tratado de ser mejor entrenador y buena persona. He tratado en todos lados. Me va llegando una edad que todo se siente más. Esta gente se merecía que yo le tenga cariño y no hay otra forma de sentir estos seis meses y hoy he intentado entregarme a quien me contrata y a mis jugadores”, mencionó al hablar de su recorrido junto al equipo en este semestre.

“Seguramente hay una razón para que me pasen estas cosas, solo puedo reiterar que estoy orgulloso por mis jugadores y triste por la gente que nos vino a acompañar”, concluyó el uruguayo tras su último partido de la temporada.