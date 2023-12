Carlos Bacca, sobre el exmédico del Junior: “A día de hoy estoy esperando que se disculpe”

Carlos Bacca terminó como el jugador más valioso de la Liga colombiana en el segundo semestre. El delantero de 37 años tuvo un repunte de año para el recuerdo y finalizó como el máximo goleador del torneo con 18 anotaciones, por encima de Edwuin Cetré, que terminó con 15. Además, el capitán del equipo Tiburón pudo cumplir la promesa de volver a salir campeón con la institución que tanto ama.

Pero el primer semestre de Bacca y, en general, del Junior, no fue el mejor. El futbolista marcó solo tres goles bajo el mando de Hernán Darío Bolillo Gómez y cerró con una lesión que en ese entonces, el médico del Junior, Javier Fernández, catalogó de “irreversible”. Muchos tomaron esas declaraciones como si hubiesen querido retirar al goleador, pues su continuidad en Junior para el segundo semestre del año se puso en duda.

“Carlos tiene una lesión irreversible en su rodilla derecha, es un desgaste, permite correr, saltar, brincar, pero la velocidad de reacción se pierde considerablemente cuando está este deterioro en la rodilla. Uno puede hacer test físicos, pruebas de carrera o de fuerza, y Carlos las va a responder bien, pero de ahí a la situación de repentizar, tener potencia de arranque para cambiar de dirección, está por verse. Es un tema a conversar con el profe Hernán, con don Fuad y con Carlos”, dijo a mediados de junio en atención a medios de comunicación. Posteriormente, manifestó que se la había malinterpretado y luego renunció, con esta polémica como una de las causas.

Bacca, a la espera de una disculpa

Una vez Bacca se enteró de las declaraciones de Fernández, se mostró molesto por la falta de profesionalismo y respeto porque “no se le guardó la información”. Una vez consiguió el título con el Junior, le preguntaron por esa situación que vivió y confesó que todavía no entiende la razón de esas palabras del especialista y está a la espera de una disculpa.

“Cada uno da lo que tiene el corazón. Respeto las declaraciones del doctor, a día de hoy estoy esperando que se disculpe, porque no sé por qué lo dijo, sabiendo que el único perjudicado era Junior, porque yo tenía contrato y si no me querían, qué equipo me iba a coger, Junior me tenía que seguir indemnizando porque me había lesionado con ellos. Yo dejé todo en manos de Dios, me arrodillé, le pedí a Dios y hoy me alza en público. Él, la mayor respuesta”, dijo en zona mixta tras la obtención del campeonato.