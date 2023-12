Yimmy Gómez de cara a la final: “Mucha felicidad, pero siempre con los pies en la tierra”

Independiente Medellín es el primer finalista que disputará el título en de la Liga Colombiana 2023-II. Aseguraron su pase anticipado luego de golear 0-5 a Atlético Nacional, con tantos de Edwuin Cetré, Luciano Pons, Diego Moreno y doblete de Brayan León, que dejaron sin opciones al equipo de Jhon Bodmer.

El arquero habló con El Alargue de Caracol Radio sobre los preparativos de cara a la última instancia y compartió sus impresiones de la victoria, además del triunfo del América ante Millonarios que les terminó dando el tiquete. “Vimos el partido en la casa y se da el resultado que gracias a Dios deseábamos. Mucha felicidad, pero siempre con los pies en la tierra y con las ganas de sacar el objetivo grande que es ser campeón”, manifestó

Tras la lesión que dejó a José Luis Chunga fuera de la nómina de convocados, Yimmy Gómez finalmente recibió la oportunidad en la que venía trabajando y completó su segunda titularidad en el último triunfo ante el conjunto verde. Posterior al encuentro confesó que nunca imaginó vivir este momento formando parte del once inicial. “No lo soñaba de esta manera, pero igualmente siempre me preparaba para jugar. En mi cabeza siempre estaba entrenarme bien que en cualquier momento se me presentaba la oportunidad y bendito sea el Señor que se dio en esta circunstancia”, señaló.

Bajo la dirección de Alfredo Arias, el equipo ahora espera por su rival. El guardameta afirmó que, ya sea Tolima o Junior, de igual manera ya se preparan para conseguir su objetivo, llevarse el trofeo a casa. “Va a ser un partido muy intenso y esperemos que el grupo también esté recuperado y con mucha fuerza porque lo que se viene es grande para nosotros”, comentó.

Goleada a Nacional

¿Cómo se vivió el triunfo? El equipo contento por la victoria, sabíamos de antemano que era un equipo muy difícil, por ser rival de patio, por lo que venía haciendo y por ser campeón. Nosotros éramos conscientes de que teníamos que hacer un juego intenso, gracias a Dios se hizo. Se consiguió el juego muy rápido, pienso que encontramos una bonita forma de respetar al rival y eso lleva a que sea un partido con mucha superioridad, pero en realidad fueron los compañeros que ajustaron los pequeños detalles que veníamos por ahí equivocándonos y eso se vio recalcado en este maravilloso partido.

Un rival que no mostró oposición: Más que esperar algo de Nacional, obviamente sabíamos que es un equipo respetado, como jerarquía. Nosotros sabíamos que teníamos que ser conscientes nosotros mismos de que iba a ser un partido intenso. Nosotros lo vivimos así de esta forma y por ahí se nos dio el resultado que salimos a buscar y pienso que se disfruta de algo que se ha venido trabajando.

¿Soñaba ser titular? No te voy a mentir, no lo soñaba de esta manera, no, pero igualmente siempre me preparaba para jugar. No te voy a decir sí, lo hice y soñé con esta instancia. En mi cabeza siempre estaba entrenarme bien que en cualquier momento se me presentaba la oportunidad y bendito sea el Señor que se dio en esta circunstancia. También recalcando que la lesión de nuestro compañero José nos cogió por sorpresa pero siento que venía trabajando para estar preparado.

Primer finalista

¿Cómo se enteraron? Ya estábamos en casa. Antes de salir del estadio, el profe nos manifestó que estuviéramos tranquilos, que igual lo que pasará ese partido no cambiaba el objetivo de nosotros que era, ya pensando en el rival que era América, igualmente ir a buscar el partido, con nuestra hinchada que era lo importante. Ya después vimos el partido en la casa y se da el resultado que gracias a Dios desabamos. Mucha felicidad pero siempre con los pies en la tierra y con las ganas de sacar el objetivo grande que es ser campeón.

Objetivo del equipo: Se ha pasado a la final, pero no se ha definidio el objetivo que lo tenemos claro que es salir campeó. Pienso que ese es el objetivo de este grupo desde que comenzamos el semestre y vamos por ese camino.

Tolima o Junior: Yo pienso que son dos rivales en el cual han hecho un mérito para estar en la final. Seguramente el que nos toque, tenemos que estar preparado para para vivir de esa manera, obviamente ya haciendo el análisis más tranquilo nosotros. Y disfrutar del fútbol que es lo bonito. Al que se nos ponga por delante y lo que se presente en la final obviamente va a ser un partido muy intenso y esperemos que el grupo también esté recuperado y con mucha fuerza porque lo que se viene es grande para nosotros.

Partido ante América será de trámite

¿Cambiarán el planteamiento? No, seguramente que no. El equipo de nosotros va un día a la vez, un partido a la vez y pienso que primero tiene que ser América, para después pasar a la final. Obviamente tenemos que ganar, porque nos gusta ganar y siempre darle una alegría a nuestra hinchada que se lo merece.