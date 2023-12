Mackalister tras ser citado a la Selección: “Esta parte de mi vida se llama felicidad”

David Mackalister Silva cumplió el sueño de toda la vida: ser llamado a la Selección Colombia. A sus 36 años, el capitán de Millonarios recibió su primera convocatoria a la absoluta de cara a los partidos amistosos que enfrentará la Tricolor ante Venezuela (10 de diciembre) y México (16 de diciembre), ambos pactados en Estados Unidos.

Como una “montaña rusa de emociones” describió Mackalister las últimas horas, pues el domingo, el club se quedó sin la posibilidad de disputar la final de la Liga colombiana luego de perder ante América en el Pascual Guerrero. No obstante, tanto Silva, como Daniel Cataño y Álvaro Montero, fueron citados por el entrenador Néstor Lorenzo y esto termina sopesando la adversidad vivida.

En su llegada al aeropuerto El Dorado, Macka citó una frase de una película para describir sus emociones: “Muy feliz. Como dice la película ‘Esta parte de mi vida se llama felicidad’. Todavía me erizo, es algo que soñé y que hoy puedo cumplir gracias a Dios. No hay manera de expresar la felicidad. Entre ayer y hoy ha sido una montaña rusa de emociones, pero el tiempo de dios es perfecto, muy agradecido y feliz. Agradecerle a mi familia, al club, a los directivos, a la hinchada del fútbol que se alegra con este momento. Solo tengo palabras de agradecimiento con dios y con estas personas que me apoyaron en este sueño”, dijo.

También contó cómo se enteró de su convocatoria en el hotel de concentración en Cali: “Fue curioso. No sabía nada, vine a saber hoy como a las 10:30 de la mañana y el que me contó fue (Fernando) Uribe. Me envió corazoncito amarillo, azul y rojo y me dijo ‘felicitaciones’ pero pensé que me iban a hacer una broma o molestar. Ya cuando bajé el profe (Gamero) me dijo ‘felicitaciones’ y ahí me informó y me mostró”.

Mackalister reiteró sus agradecimientos a quienes han hecho parte del proceso y ahora podrán disfrutar de su convocatoria: “Esta mañana le di las gracias al profe y hay mucha gente a la que tengo que agradecer y que me acompañen a disfrutar este hermoso momento. Uno logra esto por el trabajo que se hace como equipo, entonces agradecerle a la hinchada”.

Finalmente, en medio de su alegría y entusiasmo, donde aseguró sentirse “como un niño”, manifestó que vivirá la experiencia al máximo. “Esto es disfrutar al máximo y el fútbol no deja de sorprender, y darme lecciones de vida. Lo que voy a hacer es disfrutar al máximo como se deben disfrutar estos momentos”.