¡Sorprendente! En Boyacá hallan edad de fósiles marinos: tienen 125 millones de años

Visitar Boyacá es sumergirse en un viaje por la rica historia y la diversidad natural de Colombia. El departamento es un tesoro arqueológico que ofrece la oportunidad de descubrir la fascinante cultura muisca, explorar sus sitios sagrados como la Laguna de Guatavita, conocer la artesanía local y adentrarse en pueblos coloniales llenos de encanto como Villa de Leyva.

Sin embargo, los hallazgos arqueológicos en el departamento también hacen que los ojos del mundo se posen sobre la zona. Boyacá cuenta con una variedad de fósiles de reptiles marinos de hace millones de años. Gran parte de lo que hoy es Colombia estuvo cubierta por un mar interior, el Mar de Thetis, durante el período Cretácico.

Precisamente, científicos colombianos lograron recientemente un sorprendente hallazgo. En el municipio de Sutamarchán, el investigador boyacense Cristian David Benavides Cabra y un grupo de expertos, liderados por la profesora María Páramo Fonseca de la Universidad Nacional, descubrieron la edad de un fósil perteneciente a un reptil marino de más de 125 millones de años.

“En este grupo de rocas ubicado en Boyacá se esconden grandes secretos de la geología y de los cambios que ha tenido el planeta, y también de cómo estos animales prehistóricos interactuaban cuando aún nadaban y competían por el alimento en el mar”, asegura la universidad Nacional.

26 fósiles tendrían entre 125 y 113 millones de años

La Universidad Nacional asegura que a pesar de que la zona es uno de los lugares donde se encuentran más fósiles de vertebrados marinos, “también es cierto que muchos especímenes resguardados en los museos o en las colecciones de algunas instituciones no se han estudiado, pues no se tiene mayor información de su procedencia, ya sea porque las personas que los hallaron no tomaron las coordenadas exactas del sitio, o porque las piezas se le decomisaron a gente ajena al quehacer científico”.

Ante este desconocimiento, el grupo de investigadores descifró las capas detrás del misterio de la edad de estos fósiles.

“Aunque esta unidad rocosa se estudió y describió antes, muchos de los fósiles descritos y hallados allí no tenían información suficiente para saber si provienen del Barremiano o del Aptiano, edades geológicas que se ubican entre los 125 y 113 millones de años atrás”.

¿Cómo se hizo el hallazgo?

El grupo de científicos empezó con el “levantamiento” de las rocas, que, en palabras sencillas, “se refiere a la descripción de cada una de sus capas, desde la más antigua hasta la más reciente. Para ello, el investigador y su grupo de trabajo realizaron diversas visitas a estos lugares, utilizando y comparando sus hallazgos con las descripciones que en años anteriores hicieran los profesores de la UNAL, quienes han dedicado su experiencia a detallar lo que ocurre con estas formaciones”.

“Encontramos cuatro niveles de rocas en las que estaban los 26 vertebrados marinos estudiados, dos de ellas del Barremiano y las otras dos del Aptiano, lo cual es un hito porque nunca se había realizado un estudio así para los vertebrados marinos fósiles de esta región. Este es un avance que permite que en el futuro los investigadores de Colombia y del mundo tengan un punto de partida para hacer interpretaciones ecológicas de estos especímenes”, asegura el experto.

Los expertos encontraron rocas muy blancas con algunas amonitas (moluscos que habitaron la Tierra hasta hace unos 66 millones de años), fundamentales para conocer la edad de las rocas del sitio en donde se encontraron los fósiles de vertebrados.

Los fósiles analizados se encuentran principalmente en el Museo Paleontológico de Villa de Leyva, en el Centro de Investigaciones Paleontológicas (CIP), en el Museo Comunal El Fósil de la vereda Moniquirá, en el Museo de Sáchica, y en las colecciones del Departamento de Geociencias en la UNAL.

Este estudio proporciona una base sólida para futuras investigaciones y contribuye significativamente al entendimiento de la geología y los cambios en el planeta a lo largo del tiempo, analizando esta zona con una gran riqueza de información.