¿Qué es más saludable, comer arroz o pasta?

La pasta y el arroz son dos de los carbohidratos que se encuentran con mayor regularidad en la dieta diaria de miles de colombianos, esto debido a su facilidad de acceso, su precio y la versatilidad para cocinarlos, los hacen ingredientes para complementar alguna de las comidas diarias.

Sin embargo, en la búsqueda de una alimentación saludable muchos se preguntan qué alimento es mejor entre el arroz y la pasta, no solo para la salud, sino para evitar ganar peso. Y aunque muchos creen que no se debe incluir ningún tipo de carbohidrato si se quiere bajar de peso, la verdad es que esta práctica no es recomendada por especialistas e incluso hay dietas que los incluyen dentro del plan alimenticio.

Qué es más saludable el arroz o la pasta

Aunque se busque una respuesta sobre cuál es de estos dos alimentos es más saludable, la verdad es que ambos son muy similares, pues sus contenidos nutricionales no tienen diferencias muy notables. Por ejemplo, tanto el arroz como la pasta aportan una cantidad de calorías similar por cada 100 gramos consumidos, así el arroz aporta aproximadamente 350 calorías, este valor puede variar si es arroz integral; mientras que la pasta aporta cerca de 370, estos valores podrán variar dependiendo de su preparación.

Igualmente, tienen niveles similares en los porcentajes de grasas, de hidratos de carbono y de proteína y fibra, necesaria para evitar problemas digestivos como el estreñimiento.

Hay dos grandes diferencias entre estos dos alimentos, la primera es que a diferencia de la pasta, el arroz no contiene gluten, por lo que las personas celíacas o intolerantes al gluten pueden consumirlo sin problema; mientras que la segunda es que la pasta ayuda a las personas diagnosticadas con diabetes a controlar los niveles de azúcar en la sangre.

Si quiere elegir uno de los dos alimentos como complemento para su dieta diaria, podrá hacerlo teniendo en cuenta tanto sus gustos como sus necesidades, sin embargo, los expertos en nutrición recomiendan que en cualquier caso siempre será más saludable elegir las versiones integrales de ambos alimentos, pues tienen niveles más altos de fibra, vitaminas y minerales.

Igualmente, esto también dependerá de la preparación que se realice, además de los acompañamientos que elija, también afectará el orden en el que coma los alimentos, e incluso la hora en la que decida comerlos.

Porciones que debería comer

El tamaño de las porciones también es un factor determinante en una dieta saludable y si se tiene el objetivo de bajar de peso. Según expertos en nutrición, la ración para una persona adulta, sin problemas graves de salud y que realice un gasto energético normal durante el día, es entre 80 y 90 gramos de arroz o pasta, y lo recomendable es consumirlos únicamente en una de las tres comidas del día y prepararlo sin añadir grandes cantidades de sal y aceite.

Igualmente, es recomendable acompañarlos con una porción de vegetales y proteína. En este caso la porción de verduras siempre debe ser mayor a la de carbohidratos.