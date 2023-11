Este es el orden en el que debe comer, según experto

El experto asegura que el orden de lo que come si afecta el resultado - Getty Images

Mantener una dieta equilibrada es esencial para asegurar la salud y el bienestar ya que proporciona al cuerpo los nutrientes esenciales, como vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y grasas, en las proporciones adecuadas.

Lo anterior, no solo ayuda a mantener un peso saludable, sino que también promueve un sistema inmunológico fuerte y reduce el riesgo de enfermedades crónicas, como la diabetes o enfermedades cardiovasculares. Además, una dieta equilibrada contribuye a mantener niveles de energía estables y mejorar la concentración y el rendimiento mental.

No obstante, un factor que para muchos puede ser sorpresa, es que no solo alimentarse bien es necesario, sino que el orden en el que se come también sería vital para mantener el equilibrio.

Así lo advierte el médico endocrinólogo Francisco Oscar Rosero, más conocido en redes sociales como el endocrino rosero. “A la hora de almorzar el orden de los factores sí afecta el resultado”, advierte en un popular video que se ha hecho viral en las redes sociales.

Asegura que hay que tener en cuenta los carbohidratos, las proteínas y las grasas y que hay un orden ideal para que el cuerpo los asimile de mejor manera:

1. Coma primero los vegetales: El doctor recomienda adicionar abundante vinagre, “puede ser de manzana o incluso blanco” y asegura que el vinagre “te preparara para la llegada del carbohidrato, agrégale también aceite de olivas”.

El doctor recomienda adicionar abundante vinagre, “puede ser de manzana o incluso blanco” y asegura que el vinagre “te preparara para la llegada del carbohidrato, agrégale también aceite de olivas”. 2. Continúe con la proteína: El médico recomienda masticar despacio y disfrutarla al máximo.

El médico recomienda masticar despacio y disfrutarla al máximo. 3. Finalice con el carbohidrato: “De último el carbohidrato porque ya se ha dado tiempo a que el vinagre esté circulando y cuando llega el carbohidrato el mismo hace que se absorba más lento y que se degrade menos”, dice el especialista, quien agrega que comiendo así el impacto metabólico es menor y no hay necesidad de eliminarlo del almuerzo. Añade que “Ojalá ese carbohidrato sea 100% real, evite los fritos”.

De otro lado, recuerde que los expertos también aseguran que para mantener el balance en su alimentación es importante comer despacio y masticar muy bien la comida, esta es una de las mejores maneras de reducir las porciones y la ingesta calórica.

Consumir fibra es ideal para su dieta

Según los especialistas, si su meta es la pérdida de peso, comer alimentos ricos en fibra es ideal dado que es saciante y ayuda a controlar la sensación de hambre. Además mantiene los niveles de azúcar en la sangre más estables, lo que evita los altos picos de glucemia.

El portal especializado Medline plus asegura que la fibra aporta volumen a la dieta y una dieta rica en este tipo de carbohidrato puede ayudar a mejorar el estreñimiento y a mantener controlados los niveles de colesterol, lo que podría ayudar a reducir el riesgo de padecer algunas enfermedades o patologías como la diabetes, problemas cardiovasculares y diabetes tipo 2.

Las frutas y las verduras contienen abundante fibra, son ligeras y necesitan mucha masticación. Con su inclusión en la dieta diaria es posible disminuir la carga calórica sin reducir el volumen así como comer menos y saciarse más.

Frutas:

Manzanas y plátanos (bananos)

Melocotones y peras

Mandarinas, ciruelas y bayas

Higos y otras frutas deshidratadas

Kiwis

Verduras:

Manzanas y plátanos (bananos)

Melocotones y peras

Mandarinas, ciruelas y bayas

Higos y otras frutas deshidratadas

Kiwis

Granos: