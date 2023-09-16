Ingreso Mínimo Garantizado 2023: ¿Qué hacer si no ha recibido el pago correspondiente?

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) es una estrategia de la administración local que consiste en entregar ayudas en dinero a los hogares pobres y vulnerables de la ciudad a través de transferencias monetarias, las cuales contribuyen con el aumento de ingresos de las familias y la disminución de la pobreza en la capital.

Esta iniciativa fue implementada en 2021 por la alcaldesa Claudia López durante la contingencia de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Desde entonces, estas transferencias monetarias se realizan de manera mensual.

Recientemente, este programa amplió su cobertura a más de 161.000 hogares que quedaron desatendidos por los programas Ingreso Solidario y Renta Ciudadana del Gobierno Nacional. Según la alcaldesa, desde que el Gobierno decidió acabar con programa de Ingreso Solidario y hacer la transición de Familias en Acción a Renta Ciudadana, se excluyeron a 161.740 familias bogotanas en condición de pobreza, que hoy no reciben ninguna transferencia monetaria nacional.

Por lo que desde el 14 de septiembre, las familias que recibieron transferencias monetarias de Ingreso Solidario hasta diciembre de 2022 y que hoy no reciben transferencias monetarias del programa Tránsito a Renta Ciudadana del Gobierno Nacional, recibirán el Ingreso Mínimo Garantizado durante lo que resta del año.

Es importante mencionar que las familias que ya hacen parte de los programas liderar por el Departamento de Prosperidad Social (DPS) como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y a Tránsito a Renta Ciudadana, no recibirán este pago adicional por parte de la Alcaldía.

¿Qué hacer si no he recibido algún pago del IMG?

Desde el 5 de septiembre de 2023, la Alcaldía anunció el pago del ciclo 8 de este subsidio, las personas que aún no han podido reclamarlo deberán seguir estos pasos. Lo primero que deberán hacer es verificar si se encuentra dentro del listado de receptores del subsidio, tenga en cuenta que un hogar reciba Ingreso Mínimo Garantizado en 2023 debe estar registrado en los grupos A o B del Sisbén IV.

Así las cosas, deberá ingresar a la página oficial de Renta Básica Bogotá:

Página web de Renta Básica Bogotá https://bogotasolidaria.sdp.gov.co/CO/Consulta/Index

https://bogotasolidaria.sdp.gov.co/CO/Consulta/Index Digite su nombre, apellido y número de documento con la fecha de expedición.

De clic en “Consultar”

Cuando haya completado en ingreso podrá encontrar la información de los pagos que ha recibido su hogar, el ciclo al que corresponden, la entidad financiera a través de los cuales se realizaron y el miembro del hogar que los recibió.

La entidad recordó que las transferencias monetarias que no hayan sido retiradas por el titular quedan disponibles en la entidad financiera donde tiene su cuenta activa (Daviplata, Nequi, Ahorro a la Mano -ALM de Bancolombia, la plataforma Movii, Powwi y Dale).

¿Por qué hay familias que no reciben este subsidio?

Es importante mencionar que las familias que ya hacen parte de los programas liderar por el Departamento de Prosperidad Social (DPS) como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y a Tránsito a Renta Ciudadana, no recibirán este pago adicional por parte de la Alcaldía.

En ese sentido, los hogares que ya reciben el monto total del subsidio que otorgaría el Distrito no reciben pagos complementarios, ya que está cubierto en su totalidad por otro subsidio.

Las personas que quieran hacer alguna solicitu frente a este subsidio podrán también podrán hacerlo a través del portal Bogotá te escucha en https://bogota.gov.co/sdqs/ o dirigirse a cualquiera de las 16 subdirecciones locales de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Requisitos para ser beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado:

A partir de 2023, los requisitos para ser beneficiario son: