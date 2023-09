El impuesto a ultra procesados afecta a los hogares, no a la industria: Carolina Arbeláez

¿De qué se trata esta propuesta?

Es una proposición que pide aplazar por un tiempo el cobro de los impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultra procesados. La representante a la Cámara aclara que “esta es una proposición que yo no firmo, pero que inicialmente, en la socialización de la proposición quisiera acompañar porque la verdad me parece muy importante.”

Continúa hablando de la situación económica del país, “hoy lo que está viviendo el país en materia de desaceleración de la economía, es un momento difícil. La inflación tiene afectada los bolsillos de todos los colombianos. Estamos viendo cómo se incrementa la gasolina, que afecta a toda la cadena productiva y que por supuesto tiene un impacto directo en el costo de los alimentos.”

Arbeláez explica que, “estamos hablando de nada más y nada menos de un artículo que le pone impuestos no solamente a las bebidas azucaradas, como a los jugos que diariamente consumen los niños”. Aclara que, “por supuesto hay que buscar una forma de cómo lograr que los alimentos sean más saludables, pero yo creo que tocando el bolsillo de las personas más vulnerables no es el camino”.

La representante responde a quienes la señalan de defender las bebidas azucaradas por la discusión en la que participó en el debate a la reforma tributaria. “No estábamos de acuerdo con que gravaran estas bebidas azucaradas, pero no solamente son las bebidas azucaradas”. Añade que, “me dicen a mí que defiendo el sector que produce las bebidas, y no, esto no es un impuesto que tiene que pagar la industria, este es un impuesto que tiene que pagar el consumidor. Finalmente son todas esas personas que hacen mercado a quienes le impacta este impuesto en la canasta familiar porque está incluido el ultra procesados”. Ejemplifica con productos “como queso, arepas, chorizos, salchichas, etc.”

¿Y el aporte a la salud que busca este impuesto?

Carolina explica cómo funciona el impuesto “básicamente lo que hace este impuesto es ponerle gravar un 20% adicional a estos alimentos que hoy están gravados al 19%. Esto le pone un adicional del 20% que está distribuido de la siguiente manera, el primer 10%, se hace desde noviembre de 2023, un 5% adicional en enero del 2024 y otro 5% en enero del 2025″ puntualiza.

Continua explicando el impacto al consumidor “hoy el consumidor que paga el 19% de IVA, en el 2025 va a llegar a pagar otro 20% adicional. O sea que, estamos hablando de que estos alimentos quedarían gravados casi con el 40% adicional, como quedó en la reforma tributaria. Lo que busca la proposición es aplazar estos tiempos, no quitar el impuesto”. “No estamos en momentos”, asegura. “Esperemos a que la inflación así lo diga y démosle un plazo hasta el 2025 para revisar, propone Arbeláez.

¿Hasta cuándo el plazo?

“Hasta que la inflación baje a un digito que sea más tolerable”, indica. “En la discusión de la reforma, varios representantes pedimos que cada tema se tratara de manera individual”. Explica entonces “las bebidas azucaradas por un lado y los productos ultra procesados por otro lado. Sin lugar a dudas el artículo 54 que recogía todo, casi que abarcaba todos estos productos de la canasta familiar, ¿Qué era lo que estábamos diciendo? Separen los productos ultra procesados de las bebidas azucaradas y nosotros acompañamos el de las bebidas azucaradas.”, finaliza.