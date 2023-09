Yeison Moreno sobre el clásico ante Millonarios: “nos faltó un poco más de ambición”

Yeison Moreno, autor de dos goles en el clásico frente a Millonarios, pasó por los micrófonos de El VBar de Caracol Radio hablando sobre cómo fue el partido, el valor de la victoria ante su rival de patio, su rendimiento y los consejos que le da Hugo Rodallega.

El delantero de 26 años viene en racha. En el partido ante los Embajadores anotó el 1-3 y el 1-4 parcial y en el empate a dos frente al Deportivo Cali, fue el autor del 1-1 parcial. Moreno acumula tres goles en diez partidos con la camisa del cuadro Cardenal.

Sobre la continuidad que ha tenido en el equipo de Hubert Bodhert, el delantero afirmó que era cuestión de paciencia y tranquilidad, además de estar preparado para la oportunidad: “En Bucaramanga era algo que no pasaba por tema mío, tenía poca continuidad. Yo creo que ha sido Dios que me ha traído hasta acá. Era tema de tener paciencia y tener tranquilidad. Gracias a Dios en estos últimos dos partidos he podido marcar”.

Acerca de la victoria 2-4, Moreno declaró que es un partido que todos quieren ganar por el respeto y por lo que se juegan en este tipo de partidos: “Sabemos que el clásico es un partido diferente, el que todos queremos jugar y ganarlo. Tiene un valor diferente, es el respeto y se jugaban muchas cosas. Gracias a dios lo pudimos ganar”.

La continuidad y los goles: Son equipos que me han dado la oportunidad y en unos era difícil tener la continuidad. En Tigres es dónde más tuve una regularidad. Es de tener paciencia y de tener la tranquilidad. Sabíamos que la oportunidad iba a llegar y teníamos que estar preparados para ella.

¿Por qué se bajó el ritmo?: No hubo una indicación clara del profe. Nosotros tomamos la decisión dentro del terreno, de darle más manejo y tratar de desgastarlos más. De pronto nos faltó un poco más de ambición, pero son cosas para corregir. El equipo se comportó muy bien desde que estábamos 11 contra 11. Creo que el partido estaba parejo y gracias a Dios lo ganamos, que es lo importante.

La ayuda de Hugo Rodallega: Creo que el profe nos ha ido llevando de a poquito. En uno salía de titular, en otro no. Rodallega me ha ayudado mucho desde la parte de afuera y ha sido un complemento de lo que hemos ido desarrollando en el día a día.

