MinTrabajo podría sancionar a la FCF y a la Dimayor por negarse a negociar con Acolfutpro

El Ministerio del Trabajo anunció que iniciará un procedimiento administrativo sancionatorio contra la Federación Colombiana de Fútbol y la División Mayor del Fútbol Colombiano por presuntamente negarse a negociar el pliego de peticiones presentado por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) desde hace cuatro años.

El ministerio explica que el conflicto inició en septiembre de 2019 cuando más de mil futbolistas de cerca de 35 clubes, aprobaron un pliego de peticiones que contiene aspiraciones para mejorar sus condiciones de trabajo. La Federación y la Dimayor presuntamente vulneraron el artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo al negarse a negociar estas peticiones.

El viceministro de Relaciones laborales e Inspección, Edwin Palma Egea, quien ha presidido varias mesas de diálogo con los involucrados, acompañadas por la OIT y la FIFA, aseguró: “Desde hace años el gobierno colombiano tiene un expediente abierto en el Comité de Libertad Sindical de la OIT por este caso. Hemos querido solucionarlo por la vía del diálogo social, pero ha sido imposible. El Estado Colombiano tiene obligaciones que estamos comprometidos a cumplir. Esperamos que la Federación y la Dimayor, en cualquier momento inicien las conversaciones en beneficio del espectáculo del fútbol, la hinchada y por supuesto los intereses de los futbolistas que al final son trabajadores”.

Según el Auto, se señala que existe mérito para la formulación de cargos tanto a la Federación como a la Dimayor aclarando que “si bien es cierto que el empleador directo de los futbolistas no es la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor, y que estos no son los que firman la relación contractual, no son los que pagan los salarios, ni cancelan la seguridad social, sí tienen incidencia en ciertas relaciones jerárquicas que pueden ser sujeto de negociación colectiva y por esta razón, tendrían la obligación de iniciar las negociaciones”.

La formulación de cargos implica la apertura de un proceso administrativo sancionatorio con multas que podrían ir desde 5 hasta 10 millones de pesos diarios, por cada día de mora, en el inicio de las conversaciones del pliego.